Klarnet Festivali başladı 0:00 / 0:00

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Her yıl birbirinden özel etkinliklerle şehrin farklı noktalarında 100'den fazla sanatçı, 200'den fazla konser ve dinletiyi müzikseverlerle buluşturan Uluslararası Klarnet Festivali 10'uncu yılında Yeşilçam'ın unutulmaz sesi Belkıs Özener'e Saygı Konseri ile başladı.

Belkıs Özener'in hayat hikâyesi Atlas Sineması'nın beyazperdesinden aktarılırken müzikseverler nostaljik dakikalar yaşadı. Gecenin sunuculuğunu oyuncu Hakan Bilgin üstlenirken, ünlü sanatçılar; Hakan Aysev, İpek Açar, Serkan Çağrı, Suzan Kardeş ve Yonca Lodi Özener'in sesinden bilinen Yeşilçam şarkılarını seslendirdi.

Sanatçılar, Atlas Sineması'nın bu büyülü atmosferinde Yeşilçam'a ve Belkıs Özener'e saygı duruşunda bulunmanın çok önemli olduğunun altını çizerken, bunu sağladığı için Klarnet Festivali'ne de teşekkür ettiler. Her sanatçının birbirinden özel eserleri seslendirdiği gecede 'Sevemedim Karagözlüm', 'Aşkım Bahardı', 'Azize', 'Dudaklarında Arzu' ve 'Benim Gözüm Sende' gibi Yeşilçam'ın efsaneleşmiş şarkıları yer aldı.

Belkıs Özener, konserin sonunda Serkan Çağrı ve oğlu Barkın Özener'le sahneye çıktı. Özener "40 yıldır bu anı bekledim, ölsem de artık üzülmem" dedi. Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, katılım sağlayan sanatçılara ve özellikle de Serkan Çağrı'ya vefasından ötürü teşekkür eden Belkıs Özener, "Yıllarca kendimi göstermedim, başkalarının önüne geçmemek için ama şu an burada bu salonda sizlerle beraber olmak ve bu duyguyu yaşamak çok özel, provalarda sanatçı dostlarımı dinledim, gözyaşlarımı tutamadım, iyi ki geldiniz, iyi ki hep beraber buradayız" dedi.