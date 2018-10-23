Ege'nin Hamsisi dizisi 15. yeni bölümüyle Pazartesi akşamı TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de Pazartesi günü yayınlanacak olan Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ege'nin Hamsisi dizisi oyuncuları ve 15. yeni bölüme dair detaylar...

EGE'NİN HAMSİSİ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EGE'NİN HAMSİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Müstakbel Damat ve Kayınpederi Arasındaki Buzlar Eriyor...

Müstakbel kayınpederinin attığı tokat sonrası onun restoranından ayrılan ve köprüleri atan Deniz (Uraz Kaygılaroğlu), büyük aşkı Zeynep (Bestemsu Özdemir) uğruna barış ilan etmeye karar verir. Firtuna Şevket’in (Uğur Çavuşoğlu) takasını tamir eden Deniz, müstakbel kayınpederiyle açıldığı denizde aradaki buzları eritir...

Karadeniz Usulü Aşık Atışması

Son zamanlarda üst üste yaşanan olaylar Şevket ve Melahat arasındaki gerginliği doruğa çıkarır... Kahramanlarımız, kavga etmek yerine eski bir Anadolu geleneğini Karadeniz’e uyarlayarak karşılıklı aşık atışması yaparlar... Kemençe eşliğindeki Karadeniz usulü aşık atışmasına aile bireyleri de eşlik eder, renkli görüntüler yaşanır...

Mahalleyi Gözyaşlarına Boğan Yangın!

Mahallede kimliği belirsiz kişilerce çıkarılan bir yangın, Seferihisar-Sığacık futbol karşılaşmasında eğlenceli saatler geçiren mahalleliyi gözyaşlarına boğar... Yangın söndürülebilecek mi? Zaman zaman yaşadıkları küskünlükleri başlarına gelen acı olaylarda unutarak kenetlenen, birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen kasaba halkı bu korkunç geceyi atlatabilecek mi?

Senaryosunu Bahar Filiz Ekinci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği Ege'nin Hamsisi dizisi 15. yeni bölümü ile Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

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