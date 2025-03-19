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        Haberler Gündem Çevre Ege Orman Vakfı ile yaklaşık 15 milyon fidan | Son dakika haberleri

        Ege Orman Vakfı ile İzmir'de 30 yılda yaklaşık 15 milyon fidan yeşerdi

        İzmir'de, 30 yıl önce kentin orman varlığını artırmak amacıyla kurulan Ege Orman Vakfı, geçen sürede bağışçılarla büyüyerek ülkenin her bölgesinde fidan dikimi yapan gönüllü bir vakıfa dönüştü. Vakıf, kuruluşundan bu yana 15 milyona yakın fidan dikimi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 18:45 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:45
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        Ege Orman Vakfı ile yaklaşık 15 milyon fidan
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        İzmir'de, ağaç dikme, ormanları koruma ve yeşil bilincini toplumun her kesimine yayma ilkesi ile kurulan Ege Orman Vakfı, ağaçlandırma işlerini kamu ormanlarının sınırlarında veya kamu kurumlarına ait bazı bölgelerde yürütüyor. Dikilen fidanlar, birer ağaç ve ormanın doğal bir parçası haline gelene kadar korunuyor.

        Vakıf "yeşil vatan" faaliyetlerini, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde yürütüyor.

        Ağaçlandırmada en önemli rollerden birini bağışçılar üstleniyor. Doğaya önem veren düzenli bağışçıların desteği, ülkenin her yerinde yeşeriyor.

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        Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 2023'te ülkenin yedi bölgesine yüzer bin fidan dikilmesini sağlayan vakıf, kuruluşundan bu yana 14 milyon 500 binin üzerinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, yeşil bir gelecek için anlamlı izler bırakmayı istediklerini söyledi.

        Ormanlık alanların artırılması ve bu alanların öneminin anlaşılması için çok çalıştıklarını kaydeden Bilgili, "Bağış yapan kişi, kurum ya da kuruluşlarla birlikte ormana giderek fidanları dikiyoruz. Bir ormanın nasıl oluştuğunu, doğayı korumanın bizim için ne kadar önemli olduğunu, bir döngünün içinde büyük rolü olan ormanları korumamız gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kentle iç içe ormanların yangınlardan korunmasının kentin korunması anlamına geldiğini belirten Bilgili, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde geçen yaz çıkan orman yangının hem ağaçların hem de bazı evlerin yandığını hatırlattı.

        Bilgili, yangının yaşandığı Yamanlar bölgesinin eğimli bir arazi olduğuna, yangın sonrası bitki örtüsü kalmadığına dikkati çekerek, "1995 yılında büyük bir sel felaketinin yaşandığı ve 65 kişiyi kaybettiğimiz bir alandı, şu anda tekrar çıplak hale geldi. Erozyona açık durumda. Bunun için önlemler alınıyor ve ağaçlandırmalar yapılıyor. Ağaçlandırma öncesi de kontrol çalışmaları yapılıyor."

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        Toplumu ağaçlandırma ve ağaçları koruma faaliyetlerinin yanı sıra toplumu bilinçlendirmek için de çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bilgili, uzman ve gönüllü ekiplerle eğitim projeleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Bilgili, farkındalığın küçük yaşlardan kazandırılmasının önemini bildiklerini dile getirerek, Avrupa Birliği projesiyle kurulan Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi'nde özellikle çocuklara yönelik eğitim çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

        Toplumun bilinç düzeyinin artmasının ormanların korunmasına yansıyacağını ifade eden Bilgili, "Çocuklara doğanın müthiş döngüsünü, dengeler gezegeni içinde olduğumuzu ama iklim krizi denilen olguyla bu döngü içinde yaşanan kırılmaları anlatmaya çalışıyoruz. Ormanda yaptığımız eğitimleri de doğaya uyumlanarak yaşamayı içeren bir teknikle gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimlerle yılda 30 bine yakın kişiye ulaşıyoruz" dedi.

        Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi Sorumlusu Demet Gürcan ise merkezde çocuklarla iklim değişikliği, küresel ısınma, yenilenebilir enerji kaynakları gibi birçok konuda bilgiler paylaştıklarını, onlara karbon ayak izlerini nasıl azaltabileceklerini, iklim değişikliğine uyum sürecindeki uygulamaları gösterdiklerini belirtti.

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        #Ege Orman Vakfı
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