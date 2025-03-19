Ege Orman Vakfı ile yaklaşık 15 milyon fidan

İzmir'de, ağaç dikme, ormanları koruma ve yeşil bilincini toplumun her kesimine yayma ilkesi ile kurulan Ege Orman Vakfı, ağaçlandırma işlerini kamu ormanlarının sınırlarında veya kamu kurumlarına ait bazı bölgelerde yürütüyor. Dikilen fidanlar, birer ağaç ve ormanın doğal bir parçası haline gelene kadar korunuyor.

Vakıf "yeşil vatan" faaliyetlerini, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde yürütüyor.

Ağaçlandırmada en önemli rollerden birini bağışçılar üstleniyor. Doğaya önem veren düzenli bağışçıların desteği, ülkenin her yerinde yeşeriyor.

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Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 2023'te ülkenin yedi bölgesine yüzer bin fidan dikilmesini sağlayan vakıf, kuruluşundan bu yana 14 milyon 500 binin üzerinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, yeşil bir gelecek için anlamlı izler bırakmayı istediklerini söyledi.

Ormanlık alanların artırılması ve bu alanların öneminin anlaşılması için çok çalıştıklarını kaydeden Bilgili, "Bağış yapan kişi, kurum ya da kuruluşlarla birlikte ormana giderek fidanları dikiyoruz. Bir ormanın nasıl oluştuğunu, doğayı korumanın bizim için ne kadar önemli olduğunu, bir döngünün içinde büyük rolü olan ormanları korumamız gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kentle iç içe ormanların yangınlardan korunmasının kentin korunması anlamına geldiğini belirten Bilgili, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde geçen yaz çıkan orman yangının hem ağaçların hem de bazı evlerin yandığını hatırlattı.

Bilgili, yangının yaşandığı Yamanlar bölgesinin eğimli bir arazi olduğuna, yangın sonrası bitki örtüsü kalmadığına dikkati çekerek, "1995 yılında büyük bir sel felaketinin yaşandığı ve 65 kişiyi kaybettiğimiz bir alandı, şu anda tekrar çıplak hale geldi. Erozyona açık durumda. Bunun için önlemler alınıyor ve ağaçlandırmalar yapılıyor. Ağaçlandırma öncesi de kontrol çalışmaları yapılıyor."