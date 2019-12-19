Eğitime 5 yılda 810 milyar lira harcandı

AA

Türkiye'de eğitim harcamaları 2014-2018 döneminde yüzde 75 artarak 5 yılda toplam 810 milyar lirayı buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, eğitim harcaması son 5 yılda kademeli artış kaydetti.

Eğitime harcanan tutarın artış oranı 2014-2018 döneminde yüzde 75 olurken, toplamı ise 809 milyar 811 liraya ulaştı.

Devletin eğitim harcamaları 2014 yılında 90 milyar 674 milyon lirayken yüzde 73 artışla geçen yıl 155 milyar 9 milyon liraya çıktı. Devlet eğitime son 5 yılda toplam 602 milyar 4 milyon lira ayırdı.

Hane halkının aynı döneme ilişkin eğitim harcamaları ise yüzde 82 artış gösterdi. Hane halkları eğitime söz konusu dönemde 155 milyar 57 milyon lira ayırdı. Bu dönemde hane halklarının eğitim harcaması toplamının en yüksek olduğu kademe 51 milyar 536 milyon lira ile ortaöğretim oldu.

Bu kademeyi ortaokul 34 milyar 625 milyon lirayla, yüksek öğretim 33 milyar 983 milyon lirayla, ilkokula 25 milyar 841 milyon lirayla ve okul öncesi eğitim 9 milyar 73 milyon lirayla takip etti.

- Öğrenci başına en çok harcama yüksek öğretimde

Bu dönemde öğrenci başına yapılan harcamalarda da artışlar görüldü. 2014-2018 döneminde ortalama öğrenci başına yapılan harcama en çok 13 bin 711 lirayla yükseköğretimde görüldü. Bu kademeyi öğrenci başına ortalama 9 bin 600 lirayla okul öncesi izledi. Aynı dönemde ortaöğretime ortalama 7 bin 715 lira, ortaokula ise ortalama 5 bin 488 lira harcandı.

Türkiye'de 2015-2018 döneminde eğitim harcamalarının (milyon lira) dağılımı şöyle:

Yıl Toplam Devlet Hane halkları 2014 122.741 90.674 23.613 2015 135.249 101.612 24.832 2016 160.733 121.550 29.989 2017 176.452 131.488 33.593 2018 214.637 156.679 43.030 Toplam 809.811 602.004 155.057