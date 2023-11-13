2 günlük yağışın ardından işte son veri! Baraj doluluk oranı açıklandı! Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kente, cumartesi ve bugün düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı arttı mı azaldı mı? İşte 13 Kasım itibariyle son durum...

Habertürk Giriş: 13.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:53 facebook

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