Eğlen, öğren, tatilde kendini geliştir!

Ana sınıfına geçen çocuklar Anaokulu Tatil Kitabım, ilkokul 1. sınıfa geçen çocuklar ise Ana Sınıfı Tatil Kitabım'ın içerdiği keyifli ve eğlenceli aktiviteler, dil becerilerini destekleyen çalışmalar, odaklanmayı kolaylaştıran bölümler, bağlantılarla zenginleşen etkinlikler, merak uyandıran faaliyetler sayesinde yaz tatilinde hem eğleniyor hem öğreniyor.



İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri için hazırlanan Tudem Tatil Kitabım ise bilim ve teknolojiden yaratıcı yazmaya, sayıların dünyasından gezelim görelim sayfalarına sunduğu çeşitli içeriklerle tatili eğlenceye dönüştürüyor.



Kitaplarda öğretim programlarına uygun olarak hazırlanmış tekrar testleri, İngilizce gelişimine yönelik yardımcı sayfalar, keyifle okunan öyküler, eğlenceli oyunlar, alıştırmalar ve bulmacalar bulunuyor.



Öğrenciler, Tudem Tatil Kitabım'daki matematik, bilim ve teknoloji, ilkler-buluşlar, doğa, sağlık, tarihsel empati sayfalarından çok şey öğreniyor, drama-oyun bölümündeki aktivitelerle eğleniyor, alıştırma-bulmaca ve akıl oyunlarıyla kendilerini geliştiriyor. Kitapların sonunda yer alan Tekrar Testleri, öğrencilerin yıl boyunca öğrendikleriyle ilgili tekrar yapmasını ve bilgilerini pekiştirmesini sağlıyor.