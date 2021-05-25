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Eğlence mekanları ne zaman açılacak 2021? 1 Haziran'da bar, gece kulüpleri, eğlence mekanları açılacak mı?

Yaz sezonunun gelmesiyle beraber eğlence mekanlarının ne zaman açılacağına ilişkin meraklı arayışlar başladı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği konuya ilişkin gözler 1 Haziran tarihine çevrilmiş durumda...

Eğlence mekanları ne zaman açılacak 2021? 1 Haziran'da bar, gece kulüpleri, eğlence mekanları açılacak mı?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı için heyecan dorukta. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası mekanlar açılacak mı merak konusu...

İŞTE FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI"

Bugünden itibaren 10 binin altına düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu düşüş önemli. 63 binden 9 bin 385'e kadar bugün inmiş oldu. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte bu kazanımı kaybetmememiz gerekiyor. Artık bu enfeksiyonun, virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz.

O nedenle Bilim Kurulunun bu çerçevede önerisi, gelecek hafta itibarıyla şekillenmiş olur. Yeni dönemde, yani haziran ayı döneminde nasıl bir normalleşme olabileceğiyle ilgili sektörlerle ilgili bir çalışması var, önerisi olacak. Ama genel mantık, daha çok kapatmaktan ziyade kişisel kontrolleri önümüzdeki dönemde aşıyla birlikte sürdürmekten yanayız ve pandemiyi gündemden çıkarmaktan, yaygın aşıyı yapmaktan başka bir gündemimiz de olmayacak.

EĞLENCE MEKANLARI AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs - 1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşmenin ilk adımında gazino, taverna, birahane, nargile salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun alanları, bilardo salonları, kapalı tutulacak. Kesin karar ise 1 Haziran tarihinde gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda verilecek.

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