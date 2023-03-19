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Konya'da kan donduran cinayet! Eğlence merkezi çıkışı öldürüldü

Konya'da kan donduran bir cinayet işlendi. Kentte Uğur Kolçak adlı kişi, bir eğlence merkezi çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Kolçak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Konya'da kan donduran cinayet! Eğlence merkezi önündeki kavgada öldürüldü! - Güncel haberler
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DHA

Konya'da Uğur Kolçak (25), bir eğlence merkezi önünde kavga ettiği kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 06.00 sıralarında bir eğlence merkezi önünde meydana geldi. Uğur Kolçak, eğlence merkezi çıkışında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerle tartışmaya başladı.

KAÇAN ZANLI YA DA ZANLILAR ARANIYOR

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Kolçak, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kanlar içinde kalan Kolçak, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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