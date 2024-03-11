Eğribel Tüneli açılınca eski yol kayak pisti oldu

Giresun'u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle Sivas iline bağlayan 2 bin 200 metre rakımlı Eğribel Geçidi'ne tünel yapılınca kış aylarında kullanılmayan eski yol kayak pistine dönüştü.

Kayak sporuna elverişli coğrafi yapısıyla dikkat çeken Eğribel’in eski yolunun doğal pist oluşturduğunu söyleyen Yusuf Hasırcı, “Şebinkarahisar’da yaşıyorum ve doğa sporlarını seviyorum. Eğribel’de tünel açılınca kullanılmayan eski yol güzergahında kayak denemesi yapmak istedim. Oldukça da keyifli anlar yaşadık. Zaman zaman başka illerde kayak yapan arkadaşları da davet ettik onlarla da burada kayak yaptık. Eğribel’in eski yolu doğal bir kayak pisti olarak belki de Türkiye’nin en uzun pisti diyebiliriz. Zaman zaman Eğribel zirvesine arazi aracımızın arkasına bağladığımız halatlara tutunarak çıkıyoruz. Sonra da kilometrelerce eski yol güzergahında kayak zevkini yaşıyoruz. Ulaşıma kapalı olan yolun doğal pist oluşturması ve tehlikesinin olmayışı da bizi buraya yönlendirdi. Umarım gelecek yıllarda bu bölge gerçek bir kayak pisti olarak değerlendirilir. Ayrıca Eylül ayından nisan ayı ortalarına kadar da kayak yapmaya uygun bir mevsime sahiptir" dedi.