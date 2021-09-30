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Ehliyet sınavında ses ve görüntülü kopya düzeneği ile yakalandı

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Nevşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan ehliyet sınavında ses ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan S.B. yakalandı

Ehliyet sınavında ses ve görüntülü kopya düzeneği ile yakalandı
Sınavda ses ve görüntü düzeneği ile yakalandı
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DHA

Nevşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ndeki ehliyet sınavına giren S.B.'den şüphelenen görevlilerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinde arama yaptı. Aramada 1 adet kulak içi ses aktarma cihazı, 1 adet wifi (alıcı-verici cihaz), 1 adet düğme görünümlü kamera ele geçirildi.

S.B. daha önce 5 kez sınava girip kazanamadığını, bu nedenle 7 bin TL karşılığında anlaştığı kişiler ile kopya yoluna başvurduğunu itiraf etti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.B. ile kendisine internet üzerinden kurduğu düzenekle yardım etmeye çalışan kişiler hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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