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        Haberler Bilgi Ekonomi Ehliyet yenileme için geri sayım başladı! Ehliyet yenileme için son gün ne zaman, yenileme ücreti kaç TL, başvuru nasıl yapılır?

        Ehliyet yenileme için geri sayım başladı! Ehliyet yenileme için son gün ne zaman, yenileme ücreti kaç TL?

        Eski tip ehliyet sahipleri için süre hızla daralıyor. 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen sürücü belgeleri, belirlenen süre içerisinde yenilenmediği takdirde yasal geçerliliğini kaybedecek. Henüz ehliyetini yenilemeyen sürücüler için kritik bir sürece girilmiş durumda. Şu anda sadece 15 TL gibi cüzi bir ücret karşılığında yeni tip ehliyete geçiş yapılabiliyor. Ancak bu ücretin, Ağustos ayı itibarıyla yaklaşık 7 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor. Peki, eski ehliyetler tam olarak hangi tarihe kadar geçerli olacak? Ehliyet yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır? Gerekli belgeler nelerdir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 13:50 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:18
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        Eski tip ehliyete sahip olan sürücüler için zaman daralıyor. 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenmiş sürücü belgeleri, belirlenen tarihe kadar yenilenmediği takdirde geçerliliğini yitirecek ve yasal olarak kullanılamayacak. Şu an için sadece 15 TL karşılığında yapılan yenileme işlemi, bu sürenin aşılması durumunda 7 bin 438 TL'ye çıkacak. Peki, eski ehliyetlerin yenilenmesi için verilen son tarih nedir? Ehliyet yenileme başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Hangi belgeler gerekiyor? İşte, tüm süreci sorunsuz bir şekilde tamamlamak için bilinmesi gereken kritik detaylar...

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        EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

        Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

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        EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

        Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

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        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

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        EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

        Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

        Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

        Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

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        EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

        Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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