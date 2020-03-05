Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de satılan cep telefonlarından alınan vergilere Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi de eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte cep telefonu üretimi yapanlar ile ithal edenler, imalat ve ithalat bedeli üzerinden yüzde 1 orandaki tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hesabına yatırmakla sorumlu olacak. Peki bu yeni vergi telefon fiyatlarına nasıl yansıyacak? Tüketicileri nasıl etkileyecek?

Bilindiği üzere hali hazırda Türkiye’de cep telefonlarından ÖTV, KDV ve TRT bandrolü alınıyor. Resmi Gazete’de 4 Mart 2020’de yayımlanan ve 19 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan son düzenlemeyle bu vergilere Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi de ekleniyor.

Cep telefonlarında ÖTV oranı vergi matrahı 640 TL'ye kadar olanlar cihazlar için yüzde 25, 640 TL - 1500 TL arası olan cihazlar için yüzde 40 ve 1500 TL’nin üzerindekiler için ise yüzde 50 olarak uygulanıyor.

KDV oranı yüzde 18 olan telefonları, ayrıca yüzde 10 oranında da TRT bandrolüne tabi tutuluyor. Bu oranlar ek olarak cep telefonlarına 19 Mart’tan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi adı altında yüzde 1’lik ek bir vergi daha gelmiş olacak.

HANGİSİ NE KADAR ETKİLENECEK?

Son tahlilde, yeni vergi imalat/ithalat bedeli 1000 TL, 2000 TL, 3000 TL, 4000 TL ve 5000 TL olan cep telefonları için maliyetlere şu şekilde yansıyacak:

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre yeni düzenleme ile birlikte ithalat/imalat bedeli 1000 TL olan cep telefonunda 10 TL’ye Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, 101 TL TRT’ye, 444.4 TL ÖTV’ye ve 280 TL de KDV’ye gidecek.

Böylece her 1000 TL’lik telefondan, toplam 835 TL’lik bir vergi tahsil edilecek. Daha önceden bu rakam, 1000 TL’lik telefon için 817 TL idi. Diğer bir deyişle yüzde 1’lik yeni vergi, 1000 TL’lik telefonda maliyetlere 18 TL olarak yansıyacak. Bu yeni verginin tüketicilere yansıtılması durumunda cep telefonu fiyatları da bu tutarda artacak.

ÜST SEGMENTTE ARTIŞ 100 TL'Yİ BULACAK

Yeni düzenlemeyle toplam vergi tutarı 2000 TL’lik telefonlarda 1894 TL’den, 1933 TL’ye; 3000 TL’lik telefonlarda 2841 TL’den 2899 TL’ye; 4000 bin TL’lik telefonlarda 3788 TL’den, 3866 TL’ye çıkacak. 5000 TL’lik telefonlarda ise ödenecek toplam vergi 4735 TL’den, 4832 TL’ye yükselecek.

İmalat/ithalat bedeli 1000 TL olan telefonların fiyatlarını 18 TL artırması beklenen Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi, 2000 TL’lik telefonlara 39 TL, 3000 TL’lik telefonlara 58 TL, 4000 TL’lik telefonlara 78 TL ve 5000 TL’lik telefonlara ise 97 TL'lik bir artış olarak yansıyacak.

İŞTE KALEM KALEM CEP TELEFONU VERGİLERİ

İthalat & İmalat Bedeli (TL) Vergi ve diğer yasal kesintiler (TL) 1000 2000 3000 4000 5000 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi 10 20 30 40 50 TRT Bandrolü 101 202 303 404 505 ÖTV Matrahı 1111 2222 3333 4444 5555 ÖTV Tutarı 444 1111 1667 2222 2778 KDV Matrahı 1555 3333 5000 6666 8333 KDV Tutarı 280 600 900 1200 1500 Toplam Vergi Tutarı (yeni) 835 1933 2899 3866 4832 Toplam Vergi Tutarı (eski) 817 1894 2841 3788 4735 Fark 18 39 58 78 97

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ödenecek olan verginin oranı yüzde 1 olsa da, cep telefonlarında ÖTV ve KDV matrahlarının hesaplanmasında önce bu kesinti ve ardından TRT bandrolü alındığı için yüzde 1’lik oran, telefon maliyetlerinde yüzde 2’ye yakın (ÖTV’si yüzde 40 olanlarda yüzde 1.82, ÖTV’si yüzde 50 olanlarda ise yüzde 1.95) bir artışa karşılık gelecek.

SEKTÖR TEPKİLİ: ZATEN ÇOK CİDDİ ARTIŞLAR YAŞANIYOR

Cep telefonlarına yönelik getirilen yüzde 1’lik ek vergi düzenlemesini değerlendiren Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Zaten çok ciddi vergi artışlarının yaşandığı sektöre yeniden yapılan bir vergi artışı bardağı taşıran damla oluyor. Sektörümüz direkt 170 bin, dolaylı 800 bin istihdam sağlıyor. Bu denli istihdama katkısı olan ve alınan kararlar neticesinde daralma yaşamış bir sektör için avantaj sağlayacak birtakım kararların alınmasını beklerken böyle bir haberi öğrendik” dedi.

Sektörü ilgilendiren birçok karar hızlı bir şekilde alınırken, sektörü ilerletecek kararların bütün çözüm önerilerine rağmen alınamadığını ifade eden Turnacı, şunları söyledi:

“Sektörün, ülkemiz için kaynak oluşturması gerekiyorsa MOBİSAD olarak kaynak reçetelerimiz halihazırda var. İkinci el cep telefonu ve klonlanan cihazlarla ilgili ülkemizin ekonomik anlamdaki kayıplarını paylaştık ve kamuoyuna önerilerimiz sunduk. Bu adımların bir an önce atılmasını ve istihdam gücü yüksek olan sektörümüzdeki daralmasının önüne geçilmesini bekliyoruz. Bu anlamda tüm yetkilileri sesimizi duymaya davet ediyoruz.”