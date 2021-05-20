EKG, tansiyon ve nabız için Arçelik sağlık kiosku geliştirdi - Haberler

HABERTURK.COM

Arçelik, sağlık sektörü için Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yeni bir cihazını tanıttı. Yeni nesil tele-sağlık çözümü Corensis Sağlık Kiosku, acil servislerde hastaların sağlık personelleri ile temasını azaltarak, oksijen satürasyonu, EKG, tansiyon, solunum, nabız, ateş, boy ve kilo gibi temel sağlık ölçümlerini yapabilmelerine imkân tanıyor. Kiosk, sonuçları otomatik ve anlık olarak sağlık personeli erişimine sunuyor.

TEMASI AZALTACAK

Yeni cihaz hakkında bilgiler veren Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, “Corensis Sağlık Kiosku, Covid-19 pandemisi ve dünyada yaşanan normalleşme sürecinde, sağlık çalışanlarının verimli çalışmasının sağlanması, hasta ile temasın minimumda tutulması ve hastaya en kısa sürede tanı konabilmesine destek olacak bir ürün” dedi.

Corensis Sağlık Kiosku’nun nesnelerin interneti (IoT) ve buna bağlı birçok akıllı sensör ve uygulama ile tele sağlık konusunda yenilikçi bir bakış açısı getirdiğini belirten Utku Barış Pazar, şunları söyledi:

“Bu kiosk ile hedefimiz, hastaların EKG, tansiyon gibi temel sağlık ölçümlerini kendi kendilerine gerçekleştirebilmelerini sağlamak. Böylece hastaların temel sağlık ölçümlerini yapabildikleri, sağlık verilerini tek noktadan yönetebilecekleri ve hatta online doktor görüşmelerini gerçekleştirebilecekleri sağlık noktaları olarak konumlayarak, Corensis Sağlık Kiosku’nu iş yerleri, aile sağlığı merkezleri, okullar, havalimanları, eczaneler gibi birçok farklı noktada kullanıma sunabileceğimizi düşünüyoruz.”

ÖLÇÜM SONUÇLARI UZAKTAN GÖRÜNTÜLENEBİLİYİOR

Verile bilgiye göre kiosk ile sağlık personelleri, ölçüm sonuçlarını hastane yönetim sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor, böylece hastayla temas etmeden sonuçları yorumlayarak ilave testlere ihtiyaç olup olmadığına karar verebiliyor.

YAPAY ZEKA İLE RAPORLANIYOR

Intel’in Covid-19 ile mücadeleye yanıt veren teknoloji girişimlerini desteklemek üzere başlattığı “Intel Pandemic Response Technology Initiative” programı kapsamında tasarlanan Corensis’de Intel çipler kullanılıyor.

Corensis’in yüksek hassasiyetli medikal sensörleri yardımıyla alınan ölçümler, yapay zeka destekli akıllı algoritmalar ile analiz edilerek raporlanıyor.

Arçelik’ten yapılan açıklamaya göre sağlıkta otomasyon çözümleriyle vital ölçüm sürelerini kısaltılıyor ve insan hatası faktörünü kaldırarak standardizasyon sağlanıyor.

Sesli ve görsel asistan desteğiyle ölçüm süresince kullanıcıları yönlendiren sağlık çözümü, kullanıcılara tüm sağlık ölçümlerini ve hastalık geçmişiyle ilgili kayıtlarını tamamlayacakları bir deneyime odaklanıyor.

Arçelik’e yeni nesil tele-sağlık çözümü Corensis Sağlık Kiosku, Intel’in COVID-19 döneminde başlattığı “Intel Pandemiyle Mücadele Teknolojisi Girişimi” programından Avrupa’daki en büyük payı alarak 425 bin dolarlık bir kaynak da yaratmış.