Ekim ayı, temettü yatırımcıları için hareketli bir dönem olarak öne çıkıyor. Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren birçok şirket, 2025 yılı kârından pay dağıtımı yapıyor. Bu ay içerisinde toplam 16 şirketin hissedarlarına temettü ödemesi gerçekleştirmesi planlanıyor. Yatırımcılar ise hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü vereceğini yakından takip ediyor. İşte 2025 Ekim ayı temettü takvimi, ödeme tarihleri ve şirket bazında detaylı kâr payı bilgileri...