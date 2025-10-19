Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Ekim ayı temettü takvimi ile bu ay temettü ödemesi yapacak firmaların listesi, ödeme tutarı ve ödeme günleri

        Ekim temettü takvimi yayınlandı: Bu ay kaç şirket, ne kadar temettü veriyor?

        Yatırımcıların gözü Ekim ayı temettü takviminde. 8-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da işlem gören 16 şirket, yılın belirli dönemlerinde elde ettikleri kârın bir kısmını hissedarlarına nakit olarak dağıtacak. Temettü ödeme tarihleri ve tutarları, özellikle uzun vadeli yatırım stratejisi izleyen yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, hangi şirketin hangi tarihte ve ne kadar temettü ödeyeceği dikkatle takip ediliyor. İşte 2025 Ekim ayı temettü takvimi ve yatırımcıların bilmesi gereken ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 10:28 Güncelleme: 19.10.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ekim ayı, temettü yatırımcıları için hareketli bir dönem olarak öne çıkıyor. Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren birçok şirket, 2025 yılı kârından pay dağıtımı yapıyor. Bu ay içerisinde toplam 16 şirketin hissedarlarına temettü ödemesi gerçekleştirmesi planlanıyor. Yatırımcılar ise hangi şirketin ne zaman ve ne kadar temettü vereceğini yakından takip ediyor. İşte 2025 Ekim ayı temettü takvimi, ödeme tarihleri ve şirket bazında detaylı kâr payı bilgileri...

        2

        Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

        BIST kodu: ENKAI

        Temettü tutarı: 0,7083 TL

        Tarihi: 08.10.2025

        3

        Şirket adı: Lider Turizm A.Ş.

        BIST kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 13.10.2025

        4

        Şirket adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: BEGYO

        Temettü tutarı: 0,0215 TL

        Tarihi: 13.10.2025

        5

        Şirket adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

        BIST kodu: EBEBK

        Temettü tutarı: 0,4250 TL

        Tarihi: 15.10.2025

        6

        Şirket adı: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: PLTUR

        Temettü tutarı: 0,3230 TL

        Tarihi: 15.10.2025

        7

        Şirket adı: Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.

        BIST kodu: GOKNR

        Temettü tutarı: 0,3036 TL

        Tarihi: 15.10.2025

        8

        Şirket adı: Turcas Holding A.Ş.

        BIST kodu: TRCAS

        Temettü tutarı: 0,5687 TL

        Tarihi: 17.10.2025

        9

        Şirket adı: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: MSGYO

        Temettü tutarı: 0,1473 TL

        Tarihi: 22.10.2025

        10

        Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ALKLC

        Temettü tutarı: 0,0069 TL

        Tarihi: 22.10.2025

        11

        Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: AVPGY

        Temettü tutarı: 1,9375 TL

        Tarihi: 27.10.2025

        12

        Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        BIST kodu: OSMEN

        Temettü tutarı: 0,0500 TL

        Tarihi: 27.10.2025

        13

        Şirket adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: MEDTR

        Temettü tutarı: 0,0714 TL

        Tarihi: 27.10.2025

        14

        Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DESA

        Temettü tutarı: 0,0714 TL

        Tarihi: 30.10.2025

        15

        Şirket adı: Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.

        BIST kodu: OYAKC

        Temettü tutarı: 0,8500 TL

        Tarihi: 30.10.2025

        16

        Şirket adı: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

        BIST kodu: GUNDG

        Temettü tutarı: 0,0436 TL

        Tarihi: 31.10.2025

        17

        Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: SANFM

        Temettü tutarı: 0,0425 TL

        Tarihi: 31.10.2025

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum