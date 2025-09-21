Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Eklem ağrısına iyi geliyor, yanıkları iyileştiriyor! Ananastan gelen doğal güç bromelain ne işe yarar?

        Eklem ağrısına iyi geliyor, yanıkları iyileştiriyor! Ananastan gelen doğal güç bromelain nedir?

        Ananasın gövdesinden ve meyvesinden elde edilen bromelain, yüzyıllardır çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan doğal bir enzim karışımıdır. Günümüzde ise özellikle osteoartrit, kalp-damar hastalıkları, sinüzit ve sindirim sorunları için umut verici bir takviye olarak öne çıkıyor. Ancak bu doğal desteğin faydaları kadar dikkat edilmesi gereken riskleri de bulunuyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 10:00 Güncelleme: 21.09.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Doğal yöntemlere ilgi arttıkça, ananastan elde edilen bromelain de sağlık dünyasında sıkça gündeme geliyor. Anti-enflamatuar etkileriyle bilinen bu enzim, eklem ağrılarından kronik sinüzite kadar geniş bir yelpazede araştırılıyor. Fakat bilinçsiz kullanım, bazı yan etkilere ve ilaç etkileşimlerine yol açabileceğinden uzman kontrolü büyük önem taşıyor...

        2

        BROMELAIN NEDİR?

        Bromelain, ananas bitkisinin gövdesi, meyvesi ve suyundan elde edilen, protein sindirici özellikte enzimlerden oluşan bir karışımdır.

        3

        Yüzyıllardır özellikle Orta ve Güney Amerika’da tıbbi amaçlarla kullanılan bromelain, bugün ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından “genel olarak güvenli kabul edilen” (GRAS) bir takviye sınıfında değerlendirilmektedir.

        4

        KULLANIM ŞEKİLLERİ VE DOZAJLAR

        Bromelain; kapsül, tablet ya da krem formunda satışa sunulmaktadır. Ağızdan alındığında sindirime yardımcı olurken, krem formu yanık ve yaralarda ölü dokuların temizlenmesine destek olabilir.

        5

        Ananas tüketimi ise bromelain için yeterli miktarda enzim sağlamaz. Takviye olarak kullanıldığında genellikle 80–400 mg arası, günde 2-3 kez önerilmektedir. Ancak kullanım amacına göre dozaj değişir ve mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır.

        6

        POTANSİYEL SAĞLIK FAYDALARI

        Osteoartrit ve Eklem Sağlığı

        Bromelain’in anti-enflamatuar ve ağrı kesici özellikleri, diz ve omuz gibi eklemlerde görülen osteoartrit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bazı çalışmalarda günlük 800 mg kullanımının eklem ağrısını azalttığı görülmüştür.

        7

        Kalp ve Damar Sağlığı

        Kan pıhtılaşmasını azaltıcı etkisi sayesinde bromelain, damar tıkanıklığı ve felç gibi kardiyovasküler risklere karşı koruyucu olabilir. Trombositlerin birbirine yapışmasını engelleyerek kalp krizi riskini düşürmeye destek verir.

        8

        Solunum Yolu Rahatsızlıkları

        Astım ve alerjik hastalıklar üzerinde olumlu etkileri gözlenen bromelain, aynı zamanda kronik sinüzitte burun tıkanıklığı ve şişliği azaltabilir. Üç aylık düzenli kullanımın sinüzit semptomlarını hafiflettiği belirtilmektedir.

        9

        Sindirim ve Bağırsak Sağlığı

        Protein sindirimini kolaylaştırmasıyla bilinen bromelain, aynı zamanda kolit ve inflamatuar bağırsak hastalıklarında bağırsak mukozasını iyileştirmede yardımcı olabilir.

        10

        Yanık ve Yaraların İyileşmesi

        Krem formunda kullanıldığında ölü dokuları güvenle temizleyerek ikinci ve üçüncü derece yanıkların tedavisinde iyileşme sürecini hızlandırabilir.

        11

        Kanser ve Obezite Araştırmaları

        Laboratuvar çalışmalarında bromelain’in bazı kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabileceği gözlemlenmiştir. Ayrıca insülin direncini azaltıcı etkileri nedeniyle obezite üzerinde de araştırılmaktadır.

        12

        RİSKLER VE YAN ETKİLER

        Her takviyede olduğu gibi bromelain kullanımında da dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Yüksek dozlarda ishal, mide bulantısı, kusma ve yoğun adet kanaması görülebilir. Ayrıca ananasa, latekse, havuca, kerevize veya buğdaya alerjisi olanların kullanmaması gerekir.

        13

        İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

        Bromelain, kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında ciddi risk oluşturabilir. Ayrıca bazı antibiyotiklerin emilimini artırarak yan etki riskini yükseltir. Uykusuzluk ilaçları ve sakinleştiricilerle birlikte alındığında da sedatif etkiyi güçlendirebilir.

        Kaynak: Healthline, Webmd, Medical News Today

        Fotoğraf kaynak: IStock

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Trende unutulan valizlerden parçalanmış ceset çıktı!
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Fenerbahçe başkanını seçiyor
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Doğu Karadeniz uyarıları!
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        Hollanda'da sığınmacı karşıtı protesto çatışmalara dönüştü
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Bakan Yumaklı'dan açıklama
        Bakan Yumaklı'dan açıklama
        Trump'tan Afganistan açıklaması
        Trump'tan Afganistan açıklaması
        Erken doğum iddialarına soruşturma
        Erken doğum iddialarına soruşturma
        Pentagon'dan gazeteciler için yeni düzenleme
        Pentagon'dan gazeteciler için yeni düzenleme
        Facia böyle geldi
        Facia böyle geldi
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor