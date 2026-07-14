Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.084,65 %-0,05
        DOLAR 47,0372 %0,02
        EURO 53,8806 %0,63
        GRAM ALTIN 6.172,13 %2,08
        FAİZ 41,24 %0,76
        GÜMÜŞ GRAM 89,75 %2,99
        BITCOIN 63.558,00 %2,27
        GBP/TRY 63,1139 %0,48
        EUR/USD 1,1455 %0,65
        BRENT 85,71 %2,89
        ÇEYREK ALTIN 10.091,42 %2,08
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 50 il ihracatını artırdı

        50 il ihracatını artırdı

        Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 6 ayında 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 50 il ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre artırdı. Haziranda ise en fazla ihracat 4,8 milyar dolarla İstanbul'dan yapılırken, Kocaeli ve İzmir ilk üçte yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 17:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        50 il ihracatını artırdı

        Ticaret Bakanlığı, ocak-haziran döneminde, 21 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 50 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi.

        Bakanlık, haziran ayı ve yılın ilk 6 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

        Buna göre, İstanbul geçen ay 4 milyar 817 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 arttı.

        İstanbul'u, 3 milyar 916 milyon dolarla ve yüzde 23,8 artışla Kocaeli izlerken, 2 milyar 184 milyon dolar ve yüzde 20,6 yükselişle İzmir takip etti.

        Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 693 milyon 755 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 449 milyon 67 bin dolarla kazanlar makineler, 444 milyon 744 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları izledi.

        REKLAM

        Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 361 milyon 261 bin dolarla en fazla dış satım yapılan sektör oldu. Bu faslı, 500 milyon 637 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar, 333 milyon 144 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti.

        İSTANBUL, KOCAELİ VE İZMİR İHRACATTA ÖNE ÇIKTI

        İzmir'in ihracatında, mineral yakıtlar ve yağlar 484 milyon 374 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından, 221 milyon 508 bin dolarla demir ve çelik, 185 milyon 287 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

        İstanbul'un ihracatında, 326 milyon 701 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 317 milyon 800 bin dolarla Almanya ve 287 milyon 768 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.

        Kocaeli, en fazla ihracatı 351 milyon 834 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkenin ardından, 326 milyon 874 bin dolarla Almanya ve 252 milyon 73 bin dolarla Slovenya geldi.

        İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke, 222 milyon 117 bin dolarla İspanya oldu. Bu ülkeyi, 191 milyon 455 bin dolarla Almanya, 157 milyon 600 bin dolarla İtalya takip etti.

        Haziranda yıllık bazda ihracatını en fazla artıran iller sıralamasında, İstanbul 1 milyar 42 milyon dolarlık artışla ilk sırada yer aldı. Bu ili, 753 milyon dolarla Kocaeli, 374 milyon dolarla İzmir izledi.

        Böylece, ocak-haziran döneminde 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 50 il de ihracatını artırdı.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da iki grup arasındaki kavga kamerada; 6 yaralı

        Şanlıurfa'da bir gün arayla iki grup arasında çıkan taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Polis 11 kişiyi gözaltına alırken, kavga anı cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat