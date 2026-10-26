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        Haberler Ekonomi Para Akbank sendikasyon kredisini yeniledi

        Akbank sendikasyon kredisini yeniledi

        Akbank, 19 ülkeden 37 bankanın katıldığı sendikasyon kredisini 542 milyon dolar karşılığı tutarla yeniledi. Toplam 891 milyon doların üzerinde talep gelen kredinin yüzde 45'i 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşurken, bu dilimler sürdürülebilir finansman için kullanılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Akbank sendikasyon kredisini yeniledi

        Akbank; Ekim 2026’da vadesi gelen sendikasyon kredisini, 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl olmak üzere toplam 6 dilimden oluşan toplam 542 milyon ABD Doları karşılığı krediyle yeniledi. Euro ve ABD Doları para birimlerinden oluşan kredinin, 1 yıl vadeli dilimlerin maliyeti SOFR+%1,25 ve Euribor+%1,00; 2 vadeli dilimlerin maliyeti SOFR+%1,75 ve Euribor+%1,45; 3 yıl vadeli dilimin maliyeti SOFR+%2,00 seviyesinde belirlendi. Yenilenen sendikasyonda 2 ve 3 yıllık dilimlerin Akbank’ın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’nde uygun kredilere kullandırılması yönünde karar alındı. Söz konusu işleme 19 ülkeden 5’i yeni olmak üzere 37 banka, toplam 891 milyon ABD dolarının üzerinde taleple katılarak Türkiye’nin makroekonomik istikrarına, Türk bankacılık sisteminin dayanıklılığına ve Akbank’a duyulan güçlü güveni bir kez daha ortaya koydu.

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        Konuya ilişkin açıklamada bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “Ekim 2025 sendikasyon kredimizin 1 yıl vadeli dilimini toplam 542 milyon ABD Doları karşılığı bir tutarla ve %107 oranında yeniledik. Öte yandan, 3 yıl vadeye bu yıl da güçlü ilginin devam ettiğini görmekten memnuniyet duyduk. Kredimizin %45’inin 2 ve 3 yıllık dilimlerden oluşmasıysa, uluslararası yatırımcıların Akbank’a uzun vadeli güvenlerinin sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Üstelik 2 ve 3 yıllık dilimlerin Sürdürülebilir Finans Çerçevemize uygun kullandırılacak olmasıyla da sürdürülebilirlik stratejimizi kararlılıkla ileri taşımayı sürdürdük. Uluslararası bankalardan gelen güçlü talep ve yüksek katılım, Akbank’a duyulan güvenin yanı sıra Türk ekonomisinin ve bankacılık sektörünün sağlam temellerine olan inancı bir kez daha teyit etti. Bu işlemin sektörümüz açısından da referans niteliği taşıyarak uluslararası piyasalara güçlü bir mesaj verdiğine inanıyoruz. Katılımcı tüm bankalara teşekkür ederiz” dedi.

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        #akbank
        #sendikasyon
        #kredi
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