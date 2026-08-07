Alibaba'dan açık kaynak yapay zekada yeni dönem

Açık kaynak yapay zeka dünyasında “ücretsiz” algısı hızla değişiyor. Bir zamanlar herkesin indirip kullanabildiği modeller, artık büyük ticari başarılar yakalayan şirketler için bedava olmaktan çıkıyor. Çinli teknoloji devleri, son dönemde OpenAI, Anthropic ve Google’ın kapalı kaynak modellerine neredeyse denk performans gösteren açık ağırlıklı (open-weight) sistemler çıkarıp piyasayı sarsarken, şimdi de işin ekonomik tarafını netleştiriyor. Alibaba’nın bir sonraki Qwen sürümüyle atacağı adım, bu dönüşümün en somut örneklerinden biri olmaya aday. Geliştiriciler ve şirketler için hem fırsat hem de yeni bir maliyet kalemi anlamına gelen bu model, küresel yapay zeka yarışının kurallarını yeniden yazıyor.

AÇIK KAYNAK AMA ÜCRETLİ TİCARİ KULLANIM

Alibaba, Qwen serisinin bir sonraki versiyonu olan Qwen3.8-Max modelini açık kaynak ve açık ağırlıklı olarak sunmayı planlıyor. Bu, modelin temel öğrenilmiş parametrelerinin indirilip geliştiriciler tarafından kendi sistemlerinde çalıştırılabileceği veya uyarlanabileceği anlamına geliyor. Ancak şirket, büyük ölçekli ticari kullanımlarda artık “bedava” politikasını bırakıyor. Haberlere göre modelden hizmet olarak yararlanıp yıllık satışları belirli bir eşiği aşan firmalardan gelir paylaşımı istenecek. Bu plan, Moonshot’un geçen ayki Kimi K3 modeliyle büyük benzerlik taşıyor. Kimi K3 lisansında, modeli hizmet olarak satan ve yıllık 20 milyon doların üzerinde ciro yapan herkesin Moonshot ile ticari anlaşma yapması zorunlu tutulmuştu.

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Alibaba bugüne kadar modellerini kendi bulut platformunda barındıran geliştiricilerden ücret alırken, müşterilerin kendi veri merkezlerinde çalıştırdığı açık kaynak sürümlerini büyük ölçüde ücretsiz bırakıyordu. Yeni dönemde bu denge bozuluyor. Kaynaklar, Alibaba’nın da benzer bir gelir paylaşımı formülü üzerinde çalıştığını ancak oranın henüz netleşmediğini belirtiyor. Moonshot’un bazı anlaşmalarda yüzde 30’a varan pay talep ettiği aktarılıyor.

ÇİN’Lİ YAPAY ZEKA FİRMALARI FREEMİUM MODELE GEÇİYOR

Bu gelişmeler, Çinli yapay zeka laboratuvarlarının ortak bir iş modeline yöneldiğini gösteriyor. Piyasayı sarsan güçlü açık kaynak modellerle ABD’li rakiplerinden pazar payı kapmaya çalışan şirketler, başlangıçta düşük veya sıfır maliyetle yaygınlaşmayı, ardından ağır ticari kullanımlardan ve ek hizmetlerden para kazanmayı hedefliyor. Silicon Valley’de uzun yıllardır uygulanan “freemium” yaklaşımı Çin’e de uyarlanmış durumda.DijitalOcean CEO’su Paddy Srinivasan’ın ifadesiyle şirketler, açık ağırlıklı model laboratuvarlarıyla iş birliği için, dağıtımı optimize etmek ve yeni sürümlere erken erişim sağlamak amacıyla ödeme yapıyor. “Bu, denenmiş ve test edilmiş açık kaynak freemium modeli” diyor Srinivasan. Together AI’dan Dan Fu ise değerin uygulama katmanında yattığını vurguluyor: Modelleri ve token’ları gerçekten faydalı işler için kullanmanın yollarını geliştirenler para kazanıyor.

GELİR PAYLAŞIMI ANLAŞMALARI VE KÜRESEL YANKILARI

ABD’li firmalarla Çinli laboratuvarlar arasında gelir paylaşımı anlaşmaları şekillenmeye başladı. Chinasoft International geçen ay Moonshot ile böyle bir anlaşma yaptığını resmi olarak açıkladı. Beyaz Saray’ın Moonshot’un Anthropic’ten teknoloji çaldığı yönündeki iddiasına rağmen Çinli yetkililer bu suçlamaları reddediyor. Kimi K3’ün maliyeti, Anthropic’in benzer modellerinin yaklaşık üçte biri seviyesinde gösteriliyor. Bu da fiyat avantajını korurken gelir modelinin devreye girmesini kolaylaştırıyor.

Açık kaynak yapay zeka aynı zamanda ABD’de de genişliyor. OpenAI’nin eski CTO’su Mira Murati’nin kurduğu Thinking Machines Lab geçen ay ilk açık kaynak modelini yayımladı. Fireworks AI CEO’su Lin Qiao, güçlü ABD açık kaynak modellerinin önünde temel bir engel görmediğini ve bunun gerçekleşmesini beklediklerini söylüyor.

Alibaba’nın adımı, açık kaynak yapay zekânın hem teknolojik hem de ticari olgunlaşma sürecini hızlandırıyor. Geliştiriciler için erişilebilirlik devam ederken, büyük ölçekli ticari başarılar artık model geliştiricileriyle paylaşılacak. Bu, Çin’in küresel yapay zeka pazarındaki konumunu güçlendirirken açık kaynak ekosisteminin sürdürülebilirliğini de test edecek bir dönüm noktası olabilir.