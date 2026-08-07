Alibaba'dan açık kaynak yapay zekada yeni dönem

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.806,80 %0,06
        DOLAR 47,7045 %0,14
        EURO 55,2305 %0,53
        GRAM ALTIN 6.672,67 %2,77
        FAİZ 41,17 %-0,87
        GÜMÜŞ GRAM 98,58 %4,64
        BITCOIN 65.236,00 %1,31
        GBP/TRY 64,4372 %0,39
        EUR/USD 1,1569 %0,38
        BRENT 81,90 %-0,72
        ÇEYREK ALTIN 10.910,56 %2,78
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Büyük ölçekli ticari kullanıcılardan gelir payı istenecek

        Büyük ölçekli ticari kullanıcılardan gelir payı istenecek

        Çin'in teknoloji devi Alibaba, önümüzdeki hafta piyasaya sürmeyi planladığı yeni açık kaynak yapay zeka modeli Qwen3.8-Max için büyük ölçekli ticari kullanıcılardan gelir paylaşımı talep etmeye hazırlanıyor. Moonshot'un Kimi K3 modelinde uygulanan benzer lisans modeliyle, modeli hizmet olarak sunan ve yıllık 20 milyon doların üzerinde ciro elde eden şirketlerden ticari anlaşma zorunluluğu getirilecek. Bu adım, Çinli yapay zeka firmalarının açık kaynak modellerle ABD'li rakiplerine meydan okurken freemium iş modeline yöneldiğini ve küresel pazarda gelir odaklı bir stratejiye geçtiğini ortaya koyuyor. Alibaba'nın şu ana kadar kendi bulutunda ücretlendirirken dışarıdaki kullanımları ücretsiz bırakan yaklaşımı değişiyor; gelir paylaşım oranı henüz netleşmese de Moonshot'un yüzde 30'a varan talepleri örnek teşkil ediyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 10:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Alibaba'dan açık kaynak yapay zekada yeni dönem

        Açık kaynak yapay zeka dünyasında “ücretsiz” algısı hızla değişiyor. Bir zamanlar herkesin indirip kullanabildiği modeller, artık büyük ticari başarılar yakalayan şirketler için bedava olmaktan çıkıyor. Çinli teknoloji devleri, son dönemde OpenAI, Anthropic ve Google’ın kapalı kaynak modellerine neredeyse denk performans gösteren açık ağırlıklı (open-weight) sistemler çıkarıp piyasayı sarsarken, şimdi de işin ekonomik tarafını netleştiriyor. Alibaba’nın bir sonraki Qwen sürümüyle atacağı adım, bu dönüşümün en somut örneklerinden biri olmaya aday. Geliştiriciler ve şirketler için hem fırsat hem de yeni bir maliyet kalemi anlamına gelen bu model, küresel yapay zeka yarışının kurallarını yeniden yazıyor.

        AÇIK KAYNAK AMA ÜCRETLİ TİCARİ KULLANIM

        Alibaba, Qwen serisinin bir sonraki versiyonu olan Qwen3.8-Max modelini açık kaynak ve açık ağırlıklı olarak sunmayı planlıyor. Bu, modelin temel öğrenilmiş parametrelerinin indirilip geliştiriciler tarafından kendi sistemlerinde çalıştırılabileceği veya uyarlanabileceği anlamına geliyor. Ancak şirket, büyük ölçekli ticari kullanımlarda artık “bedava” politikasını bırakıyor. Haberlere göre modelden hizmet olarak yararlanıp yıllık satışları belirli bir eşiği aşan firmalardan gelir paylaşımı istenecek. Bu plan, Moonshot’un geçen ayki Kimi K3 modeliyle büyük benzerlik taşıyor. Kimi K3 lisansında, modeli hizmet olarak satan ve yıllık 20 milyon doların üzerinde ciro yapan herkesin Moonshot ile ticari anlaşma yapması zorunlu tutulmuştu.

        REKLAM

        Alibaba bugüne kadar modellerini kendi bulut platformunda barındıran geliştiricilerden ücret alırken, müşterilerin kendi veri merkezlerinde çalıştırdığı açık kaynak sürümlerini büyük ölçüde ücretsiz bırakıyordu. Yeni dönemde bu denge bozuluyor. Kaynaklar, Alibaba’nın da benzer bir gelir paylaşımı formülü üzerinde çalıştığını ancak oranın henüz netleşmediğini belirtiyor. Moonshot’un bazı anlaşmalarda yüzde 30’a varan pay talep ettiği aktarılıyor.

        ÇİN’Lİ YAPAY ZEKA FİRMALARI FREEMİUM MODELE GEÇİYOR

        Bu gelişmeler, Çinli yapay zeka laboratuvarlarının ortak bir iş modeline yöneldiğini gösteriyor. Piyasayı sarsan güçlü açık kaynak modellerle ABD’li rakiplerinden pazar payı kapmaya çalışan şirketler, başlangıçta düşük veya sıfır maliyetle yaygınlaşmayı, ardından ağır ticari kullanımlardan ve ek hizmetlerden para kazanmayı hedefliyor. Silicon Valley’de uzun yıllardır uygulanan “freemium” yaklaşımı Çin’e de uyarlanmış durumda.DijitalOcean CEO’su Paddy Srinivasan’ın ifadesiyle şirketler, açık ağırlıklı model laboratuvarlarıyla iş birliği için, dağıtımı optimize etmek ve yeni sürümlere erken erişim sağlamak amacıyla ödeme yapıyor. “Bu, denenmiş ve test edilmiş açık kaynak freemium modeli” diyor Srinivasan. Together AI’dan Dan Fu ise değerin uygulama katmanında yattığını vurguluyor: Modelleri ve token’ları gerçekten faydalı işler için kullanmanın yollarını geliştirenler para kazanıyor.

        GELİR PAYLAŞIMI ANLAŞMALARI VE KÜRESEL YANKILARI

        ABD’li firmalarla Çinli laboratuvarlar arasında gelir paylaşımı anlaşmaları şekillenmeye başladı. Chinasoft International geçen ay Moonshot ile böyle bir anlaşma yaptığını resmi olarak açıkladı. Beyaz Saray’ın Moonshot’un Anthropic’ten teknoloji çaldığı yönündeki iddiasına rağmen Çinli yetkililer bu suçlamaları reddediyor. Kimi K3’ün maliyeti, Anthropic’in benzer modellerinin yaklaşık üçte biri seviyesinde gösteriliyor. Bu da fiyat avantajını korurken gelir modelinin devreye girmesini kolaylaştırıyor.

        Açık kaynak yapay zeka aynı zamanda ABD’de de genişliyor. OpenAI’nin eski CTO’su Mira Murati’nin kurduğu Thinking Machines Lab geçen ay ilk açık kaynak modelini yayımladı. Fireworks AI CEO’su Lin Qiao, güçlü ABD açık kaynak modellerinin önünde temel bir engel görmediğini ve bunun gerçekleşmesini beklediklerini söylüyor.

        Alibaba’nın adımı, açık kaynak yapay zekânın hem teknolojik hem de ticari olgunlaşma sürecini hızlandırıyor. Geliştiriciler için erişilebilirlik devam ederken, büyük ölçekli ticari başarılar artık model geliştiricileriyle paylaşılacak. Bu, Çin’in küresel yapay zeka pazarındaki konumunu güçlendirirken açık kaynak ekosisteminin sürdürülebilirliğini de test edecek bir dönüm noktası olabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"