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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Anthropic’in halka arzı 2028 gelir tahminine bağlandı

        Anthropic’in halka arzı 2028 gelir tahminine bağlandı

        Yapay zeka devi Anthropic, tarihin en büyük halka arzlarından birine hazırlanırken Wall Street, şirketi alışılmadık şekilde iki yıl sonrasına ait gelir tahminlerine göre fiyatlandırıyor. Kaynaklara göre Anthropic, 2028 yılında yaklaşık 190-200 milyar dolar gelir öngörüyor. Bu rakam, Mayıs ayında açıklanan 47 milyar dolarlık mevcut gelir "run rate"inin çok üzerinde. Yatırımcılar, yüksek harcamalar nedeniyle henüz olgunlaşmamış kâr profiline sahip şirketi, gelecekteki ölçek ekonomisi ve marj genişlemesi beklentisiyle değerliyor. Cloudflare, Palantir ve SpaceX gibi şirketler karşılaştırmalı olarak kullanılıyor; değerleme, mevcut EBITDA yerine uzun vadeli büyüme potansiyeline dayanıyor.

        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        200 milyar dolarlık tahmin Wall Street'i harekete geçirdi

        Yapay zeka ekosisteminin yükselen yıldızı Anthropic, halka arz hazırlıklarıyla Wall Street’in gündeminde. Şirketin değerlemesi, bugünkü gelirler yerine 2028’de beklenen 190–200 milyar dolarlık gelir tahmini üzerinden şekilleniyor. Bu yöntem, yatırımcıların Anthropic’in hızla büyüyen iş modeline duyduğu güveni gösterirken aynı zamanda devasa harcamaların sürdürülebilirliği ve gelecekteki kârlılık oranları konusunda tartışmaları da beraberinde getiriyor.

        Anthropic’in gelir koşusu mayıs ayında 47 milyar dolara ulaşmıştı. 2025 sonunda 9 milyar dolar olan gelirden bu seviyeye çıkış, şirketin büyüme hızını gözler önüne seriyor. 2026 ikinci çeyreğinde 10,9 milyar dolar gelir ve 559 milyon dolar işletme kârı açıklaması bekleniyor. Bu ivme, yatırımcıların bugünden 2028’e uzanan projeksiyonlarla değerleme yapmasını mümkün kılıyor.

        WALL STREET İKİ YIL İLERİYE BAKIYOR

        Anthropic, halka arz sürecinde bankacılar ve yatırımcılarla görüşmelerini sürdürürken, değerlemenin temel dayanağı 2028 gelir tahmini olarak öne çıkıyor. Konuya yakın iki kaynağa göre şirket, 2028’de yaklaşık 190-200 milyar dolar gelir öngörüyor. Bu rakam, Mayıs ayında kamuoyuna duyurulan 47 milyar dolarlık yıllık gelir temposunun (run rate) neredeyse dört katına karşılık geliyor.

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        Yüksek büyüme gösteren yazılım şirketlerinde gelir çarpanlarının kullanılması yaygın bir yöntem. Ancak iki yıl sonrasına ait tahminlere dayalı değerleme, Anthropic’in iş hacminin hızla genişlemesi ve yapay zeka altyapısına yapılan yoğun yatırımlar nedeniyle daha az alışılmış bir yaklaşım. Şirket, GPU’lar, model eğitimi, çıkarım (inference) süreçleri ve istihdam için büyük harcamalar yapıyor. Yatırımcılar, gelir artışının bu maliyetleri geride bırakacağını ve marjların zamanla iyileşeceğini varsayıyor.

        PALANTIR, CLOUDFLARE VE SPACEX İLE KARŞILAŞTIRILIYOR

        Halka arz öncesi değerleme çalışmasında kamu şirketleri referans alınırken Cloudflare, Palantir ve Elon Musk’ın SpaceX’i öne çıkıyor. LSEG verilerine göre Palantir, bu yılki beklenen gelirinin 53 katı ile Wall Street’in en pahalı hisselerinden biri konumunda. SpaceX ve Cloudflare ise 2026 beklenen gelirlerinin 41,6 katı seviyesinde işlem görüyor. Her biri Anthropic’e farklı bir bakış açısı sunuyor: Palantir hızlı büyüme ve yapay zeka maruziyeti için, Cloudflare yüksek büyüme gösteren yazılım ve altyapı modeli için, SpaceX ise mevcut finansal profil yerine gelecekteki ölçek beklentisine dayalı değerleme örneği olarak değerlendiriliyor. Benzer şekilde, Cerebras Systems ve SpaceX’in halka arz süreçlerinde de 2028-2029 gelir projeksiyonlarına atıf yapıldığı belirtiliyor.

        MEVCUT KÂRLILIK YERİNE GELECEK ÖLÇEK EKONOMİSİ

        Geleneksel şirketlerde değerleme daha çok faiz, vergi, amortisman öncesi kâr (EBITDA) üzerinden yapılırken, Anthropic’te mevcut kârlılık henüz tam resmi yansıtmıyor. Şirketin gelir temposu 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 9 milyar dolarken, Mayıs 2026’da 47 milyar doların üzerine çıkmıştı. Anthropic, 2026 ikinci çeyreği için en az 10,9 milyar dolar gelir ve 559 milyon dolarlık ilk çeyreklik operasyonel kâr öngörüyor. Şirket, erken 2026’ya kadar geçen üç yılda gelir temposunun her yıl 10 kattan fazla arttığını da açıklamıştı. Bu hızlı büyüme, yatırımcıların 2028’e kadar uzanan çarpan uygulamalarına zemin hazırlıyor. Teknoloji verimliliğinin artması ve personel maliyetlerinin gelir içindeki payının azalmasıyla marjların genişleyeceği bekleniyor.

        Yatırım firması Aleph Investments’tan David Merkel ise “2 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşabilirler, ama bunun kalıcı olup olmayacağını sorgulamak gerekir. Yapay zeka gerçekten o kadar verimlilik artışı sağlıyor mu?” diyerek temkinli bir not düşüyor.

        Anthropic, yorum talebine henüz yanıt vermedi. Şirketin analist günü öncesinde bu projeksiyonların daha net şekillenmesi bekleniyor. Yapay zeka yatırımlarındaki yoğun tempo, son aylarda birçok teknoloji hissesinde geri çekilmelere yol açmış olsa da Anthropic’in büyüme hikâyesi, yatırımcıları uzun vadeli bir bahse davet ediyor.

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