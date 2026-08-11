Petrol, ABD ile İran arasında barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerin çıkmaza girmesiyle salı günü yükseldi.

Brent petrol vadeli kontratları varil başına 88 dolara, ABD Batı Teksas türü (WTI) petrolü ise 82,45 dolara kadar yükselerek 31 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

Akaryakıttaki bu dalgalanma yurt içinde benzin fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Benzinin litresine ortalama 1 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte benzin fiyatları bazı şehirlerde 72 TL'yi geçti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

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Benzin litre fiyatı: 69.92 TL

Motorin litre fiyatı: 80.07 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 70.89 TL

Motorin litre fiyatı: 81.19 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 71.17 TL

Motorin litre fiyatı: 81.46 TL

LPG litre fiyatı: 33.79 TL

ADANA

Benzin litre fiyatı: 71.73 TL

Motorin litre fiyatı: 82.02 TL

LPG litre fiyatı: 34.21 TL

BİTLİS

Benzin litre fiyatı: 72.53 TL

Motorin litre fiyatı: 82.92 TL

LPG litre fiyatı: 34.51 TL

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

*Görsel temsilidir.