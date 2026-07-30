Arçelik ve İTÜ, geleceğin teknolojileri ve yetenekleri için güçlerini birleştiriyor

Arçelik ile dünyanın en köklü üniversitesinden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 1773 İTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile birlikte bilimsel bilgi ile sanayinin teknoloji geliştirme deneyimini buluşturan kapsamlı bir iş bir

Protokolün imza töreni İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşti. Törene İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, 1773 İTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Dr. Bilal Çinici, Arçelik CEO’su Can Dinçer, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, Arçelik Sürdürülebilirlik, Kalite ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Özkadı, Arçelik İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Fikri Özdemir, Arçelik Ar-Ge Kıdemli Direktörü Soner Kahraman ile İTÜ ve Arçelik temsilcileri katıldı.

"UZUN SOLUKLU BİR EKOSİSTEM"

Törende konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, “Üniversite-sanayi ilişkilerini; birlikte öğrenmenin, birlikte geliştirmenin ve iş birliğinden daha çok birlikte iş yapma kültürünün güçlendiği uzun soluklu bir ekosistem olarak değerlendiriyoruz. Arçelik ile imzaladığımız protokolü de araştırmadan teknoloji transferine, eğitimden uygulamaya uzanan çok boyutlu bir birlikte geliştirme modeli olarak görüyoruz. Akademik yetkinliği ve bilgiyi teknolojiye, ürüne ve uygulanabilir çözümlere dönüştürmenin yolu, sanayiyle kurulan uzun soluklu bir birlikte iş yapma kültüründen geçiyor. Arçelik ile attığımız bu adımla üniversitemizin 253 yıllık bilim ve mühendislik birikimini sanayinin araştırma, üretim ve teknoloji geliştirme deneyimiyle buluşturuyoruz. 1773 İTÜ Teknoloji Transfer Ofisimizin katkısıyla; sürdürülebilir malzemelerden enerji verimliliğine, sağlıklı yaşam teknolojilerinden yapay zekâya uzanan alanlarda ortak araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları yürüteceğiz. Üretilen bilginin teknolojiye, ürüne ve ölçeklenebilir çözümlere dönüşmesini; geliştirilen çalışmaların ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarıyla daha güçlü bir etki oluşturmasını hedefliyoruz. Öğrencilerimizin sanayinin gerçek problem alanlarıyla erken aşamada buluşmalarını, araştırma kültürü kazanmalarını ve daha mezun olmadan teknoloji geliştirme süreçlerine doğrudan katılmalarını çok kıymetli buluyoruz. Arçelik bünyesinde görev yapan İTÜ mezunları, iki kurum arasında yıllar içinde oluşan güçlü bağın ve birlikte üretme kültürünün en anlamlı göstergelerinden biri. Başta Arçelik CEO’su ve değerli mezunumuz Can Dinçer olmak üzere, mezunlarımızın Arçelik’in teknoloji geliştirme süreçlerine ve küresel büyüme yolculuğuna liderlik ederken üniversitemizle yeni çalışma alanlarının gelişmesine katkı sunmalarını ayrıca kıymetli buluyoruz” dedi.

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Protokol çerçevesinde sağlıklı ve uzun süreli gıda koruma, akıllı pişirme, çevreye saygılı sürdürülebilir malzemeler, hava ve su arıtma, enerji verimli soğutma teknolojileri, temizlik ve hijyen teknolojileri ve yapay zekâ gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Bu süreçte 1773 İTÜ Teknoloji Transfer Ofisi; İTÜ’nün akademik birikimi ile Arçelik’in 35 yıllık ar-ge ve teknoloji geliştirme deneyimini ortak projelerde buluşturacak. Geliştirilecek projelerin Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve TÜBİTAK gibi ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanması da değerlendirilecek.

Arçelik CEO’su Can Dinçer: “Teknoloji geliştirme deneyimimizi İTÜ’nün bilimsel birikimiyle buluşturacağız”

Arçelik CEO’su Can Dinçer ise, “71 yıllık yolculuğumuz boyunca gücümüzü teknolojiden, bilimden ve sürekli öğrenme kültüründen aldık. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında milyonlarca tüketiciye ulaşan ürün ve çözümler geliştiriyoruz. Yapay zekâdan ileri malzemelere, enerji verimliliğinden yeni nesil üretim teknolojilerine uzanan güçlü bir teknoloji birikimine sahibiz. Bu birikimi daha ileri taşımak için üniversitelerle kurduğumuz iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Arçelik’in teknoloji geliştirme deneyimini, ülkemizin mühendislik ve sanayileşme yolculuğuna köklü geçmişiyle yön veren İTÜ’nün bilimsel birikimi ve mühendislik gücüyle buluşturarak çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıracağız. Öğrencilerin daha eğitimleri sırasında gerçek problemlere temas etmesini, araştırma kültürü kazanmasını ve geleceğin yetkinliklerini geliştirmesini destekleyeceğiz. Bir İTÜ mezunu olarak, kariyerimin temelini atan üniversitemle Arçelik adına böyle bir iş birliğine imza atmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Bu kıymetli ortaklığın ülkemizin teknoloji ekosistemine ve nitelikli insan kaynağına uzun vadeli katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE VE TEKNOLOJİYE YÖNELİK GENİŞ KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ

İş birliği ile öğrencilerin akademik programlarında edindikleri bilgi ve becerileri gerçek çalışma alanlarına taşımalarını desteklemek üzere staj, mentorluk ve gelişim programları yürütülecek. Arçelik’in faaliyet gösterdiği ülkelerden İTÜ’de öğrenim gören öğrenciler için başlangıçta Mısır, Pakistan, Rusya, Bangladeş ve Romanya’daki şirket operasyonlarında staj olanakları sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda, mühendislik alanında fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla kadın mühendislik öğrencilerine yönelik mentorluk çalışmaları planlanıyor. Ayrıca uluslararası öğrencilerin teknik ve kişisel gelişimlerini destekleyecek programların da bu kapsamda yer alması öngörülüyor.

Protokol çerçevesinde lisans bitirme tasarım projeleri ve yüksek lisans tezleri üzerinde ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Her yıl hem mühendislik odaklı hem de işletme ve ekonomi alanlarındaki bitirme tasarım projelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Protokolün, tarafların mutabakatıyla yeni araştırma alanları ve projelerle genişletilmesi hedefleniyor.