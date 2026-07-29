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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Çin’den yapay zeka destekli siber zorbalığa karşı yeni yasal düzenleme

        Çin’den yapay zeka destekli siber zorbalığa karşı yeni yasal düzenleme

        Çin, dünyanın en büyük internet nüfusunu korumak amacıyla yapay zekâ destekli siber zorbalığı da kapsayan yeni bir yasa taslağı hazırladı. Taslak, platformlara gerçek kimlik doğrulaması zorunluluğu getiriyor, yapay zeka ile üretilen taciz içeriklerini takip etme, kaldırma ve bildirme yükümlülüğü yüklüyor. Okullara anti-siber zorbalık eğitimi zorunlu hale gelirken, kurallara uymayan platformlara 10 milyon yuana varan para cezası, site kapatma ve lisans iptali gibi ağır yaptırımlar öngörülüyor.

        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 14:57 Güncelleme:
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        AI destekli siber zorbalığa karşı yeni düzenleme

        Dijital dünyada hızla artan siber zorbalık, yapay zekanın gelişmesiyle yeni bir tehdit boyutuna ulaştı. Deepfake videolar, otomatik üretilen taciz mesajları ve hedef odaklı AI kampanyaları, milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Bu küresel soruna karşı Çin, önemli bir adım attı. Ülkenin Siber Alan İdaresi, yapay zeka destekli siber zorbalığı doğrudan hedef alan yeni bir yasa taslağı yayımladı. Beijing’in internet üzerindeki denetimini daha da sıkılaştıran bu düzenleme, hem yerli hem yabancı aktörleri kapsıyor.

        Taslak yasa, Çin içinde gerçekleştirilen siber zorbalık faaliyetlerinin yanı sıra, yurt dışından Çin’i hedef alan eylemleri de kapsıyor. Böylece sınır ötesi dijital saldırılar da hukuki düzenleme altına alınmış oluyor.

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        GERÇEK KİMLİK DOĞRULAMASI ZORUNLU

        Online platformlar, kullanıcıların içerik paylaşması veya anlık mesajlaşma hizmetlerini kullanabilmesi için gerçek kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak. Bu adım, anonim hesaplar üzerinden yürütülen taciz ve linç kampanyalarını büyük ölçüde engellemeyi hedefliyor.

        Platformlar, yapay zekâ teknolojisiyle üretilen veya yayılan siber zorbalık riski taşıyan içerikleri tespit etmek, kaldırmak, engellemek ve yetkililere bildirmekle yükümlü olacak. Bu madde, AI destekli taciz araçlarına karşı en kritik düzenlemelerden biri olarak öne çıkıyor.

        OKULLARDA EĞİTİM ZORUNLULUĞU

        Taslak, okulların müfredatına anti-siber zorbalık derslerini zorunlu olarak eklemesini öngörüyor. Böylece gençlerin dijital ortamda hem kendilerini koruması hem de başkalarına zarar vermemesi amaçlanıyor.

        AĞIR YAPTIRIMLAR YOLDA

        Kurallara uymayan online hizmet sağlayıcıları, 10 milyon yuana (yaklaşık 1,5 milyon dolar) varan para cezası, web sitesi veya uygulamanın kapatılması ve iş lisansının iptaliyle karşı karşıya kalabilecek. Taslak yasa hakkında kamuoyunun görüşüne başvuruluyor. Görüş toplama süreci 28 Ağustos’a kadar devam edecek.

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