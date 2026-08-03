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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama DeepSeek’in yeni yapay zeka modeli V4-Flash, bilinen modeller arasında en ucuz çalıştırılan oldu

        DeepSeek’in yeni yapay zeka modeli V4-Flash, bilinen modeller arasında en ucuz çalıştırılan oldu

        Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, Cuma günü resmen tanıttığı V4-Flash modeliyle küresel ölçekte dikkat çeken bir maliyet avantajı ortaya koydu. Araştırma şirketi Artificial Analysis'in benchmark testlerine göre model, milyon giriş tokeni için 0,14 dolar, çıkış tokeni için 0,28 dolar ücretlendiriliyor ve test başına ortalama maliyeti yalnızca 3 sent seviyesinde kalıyor. Bu rakam, Anthropic'in Claude Fable 5 modelinden 100 kattan fazla daha ucuz. V4-Flash, Intelligence Index'te 50 puan alarak Google Gemini 3.6 Flash ile aynı seviyede yer alırken, daha güçlü V4-Pro versiyonu da yolda. DeepSeek'in düşük maliyetli yaklaşımı, küresel teknoloji şirketlerinin yapay zeka harcamalarını yeniden sorgulamasına yol açarken, Çinli rakipler ve Alibaba'nın yeni modeli de rekabeti kızıştırıyor.

        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        DeepSeek'ten en ucuz yapay zeka

        Yapay zeka dünyasında maliyet-performans dengesi, şirketlerin ölçekli kullanım kararlarında giderek daha belirleyici hale geliyor. 2025 başında R1 modeliyle küresel teknoloji borsalarında dalgalanma yaratan ve ABD’li devlerin yüksek harcamalarını tartışmaya açan Çinli DeepSeek, şimdi de V4-Flash ile aynı stratejiyi sürdürüyor. Ultra düşük maliyetli alternatifler sunma konusundaki uzmanlığını bir kez daha öne çıkaran şirket, Artificial Analysis’in karşılaştırmalı verilerine göre bilinen büyük modeller arasında açık ara en ekonomik seçenek konumuna yerleşti. Bu gelişme, yalnızca fiyat rekabetini değil, aynı zamanda Çinli yapay zeka ekosisteminin küresel benimsenme yarışındaki konumunu da yeniden gündeme getiriyor.

        DEEPSEEK V4-FLASH’IN MALİYET AVANTAJI

        DeepSeek V4-Flash, giriş tokeni başına 0,14 dolar ve çıkış tokeni başına 0,28 dolar fiyatıyla öne çıkıyor. Artificial Analysis’in hesaplamalarına göre test başına ortalama maliyet 3 sent düzeyinde. Aynı ölçütte Moonshot AI’nin Kimi K3 modeli 86 sent, OpenAI’nin GPT-5.6 Sol modeli 1,86 dolar ve Anthropic’in Claude Fable 5 modeli 3,15 dolar tutuyor. Bu fark, yalnızca liste fiyatına değil, bir görevi tamamlamak için işlenmesi gereken veri miktarına da bakılarak hesaplandığı için daha gerçekçi bir değer ölçümü sunuyor. Düşük fiyatlı bir model, daha fazla adım gerektiriyorsa toplam maliyet artabilir. V4-Flash ise bu dengede avantajını koruyor.

        PERFORMANS SKORLARI VE RAKİPLER

        Artificial Analysis’in kodlama, muhakeme ve iş yeri tarzı görevleri kapsayan dokuz benchmark’tan oluşan Intelligence Index’inde V4-Flash 100 üzerinden 50 puan aldı. Bu skor, Google’ın Gemini 3.6 Flash modeliyle aynı, Meta’nın Muse Spark 1.1 ve Z.AI’nin (Zhipu) GLM-5.2 modellerinden yalnızca bir puan geride. Moonshot’ın Kimi K3’ü 57 puan alırken, Anthropic’in Claude Opus 5 ve Fable 5 ile OpenAI’nin GPT-5.6 modelleri dokuz puan ve üzerinde daha yüksek skorlara ulaştı. DeepSeek bir dönem Çin yapay zeka haberlerinin merkezinde yer alırken, Moonshot, MiniMax, Z.AI gibi girişimler ile ByteDance ve Alibaba gibi teknoloji devleri de hem iç pazarda hem de küresel ölçekte rekabeti artırıyor.

        YENİ VERSİYON VE ALIBABA’NIN HAMLESİ

        DeepSeek, daha güçlü V4-Pro modelini de hazırlıyor; resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin potansiyel bir halka arz hazırlığı içinde olduğu yönünde kaynaklar da bulunuyor. Aynı dönemde Alibaba, bugüne kadarki en büyük ve en yetenekli modeli Qwen3.8-Max’i tanıttı. Bu model, Moonshot’ın geçen ay duyurduğu teklife boyut olarak yakın bir konumda yer alıyor. Çinli şirketler, daha ucuz ve ölçeklenebilir yapay zeka çözümleri arayan işletmeleri hedefleyerek ABD’li rakiplerle küresel benimseme yarışını sürdürüyor.

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