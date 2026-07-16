Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), her yıl geleneksel olarak düzenlediği törenle ihracat şampiyonlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen 'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, Türkiye'den yurt dışına gönderilen ürün ve hizmetlerin 2025 yılında yeni bir rekor kırarak 396 milyar dolarlık bir ihracata ulaştığı ilan edildi.

HEDEF 410 MİLYAR DOLAR

Bu yıl yeni hedefin 410 milyar doları olduğunu söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatı sınırları aşan stratejik bir güç olarak gördüklerini belirtti. TİM Başkanı Gültepe, küresel rekabette geleneksel ihracatın yanı sıra e-ihracatın da artık kritik bir rol oynadığını kaydetti:

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"E-ihracat yerli üretici, KOBİ'ler ve esnafımız için büyük fırsatlar sunuyor. Bu nedenle üç yıldır İhracatın Şampiyonları listesinde e-ihracatı ayrı bir kategoride değerlendiriyoruz ve ödüllendiriyoruz. Her gün yüz binlerce "Made in Türkiye" etiketli ürün dünyanın dört bir yanına e-ihracat kanalıyla ulaşıyor. Küresel ticarette oyunun kurallarının yeniden yazıldığı ve teknolojinin fark yarattığı günümüzde, Türkiye'den onlarca ülkeye e-ihracat gerçekleştiriyoruz. E-ihracat hacmimiz küresel risklere rağmen her yıl artıyor. Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefimize giden süreçte e-ihracatın önemli kaldıraçlardan biri olacağına inanıyorum."

'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde üç kez üst üste e-ihracat kategorisinin birincisi seçilen Trendyol, geçen yıl Türkiye'den yola çıkan 55 milyonu aşkın ürünü 35 ülkede 10 milyonu aşkın müşteriyle buluşturdu. Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, arka arkaya üçüncü kez verilen ödülün e-ihracat yapan 120 bini aşkın Trendyol iş ortağının başarısı olduğunu vurguladı: "Bugün ihracatın tanımı değişiyor. Geleneksel ihracatın yanına artık e-ihracat da güçlü bir büyüme alanı olarak eklenmiş durumda. Özellikle KOBİ'ler, yerli üreticiler ve esnafımız için e-ihracat, dünyanın her yerindeki yeni müşterilere ulaşmayı mümkün kılıyor. 2025 yılında e-ihracat operasyonlarımızı büyütmek amacıyla 1 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Çoğunluğu KOBİ'lerden oluşan iş ortaklarımızın e-ihracat hacmi, geçtiğimiz yıl 1,5 milyar doları aştı. E-ihracatın sağladığı döviz girdisi, istihdam ve katma değer sayesinde Türkiye'nin ekonomik büyümesinde stratejik bir rol oynadığına inanıyoruz. Ülkemizin üretim gücü, girişimci ekosistemi, stratejik konumu ve 'Made in Türkiye' markasının dünyada giderek artan itibarıyla; Türkiye'nin bölgesel e-ihracatın lider ülkesi olacağına inanıyoruz."

Dört yıl önce e-ihracat operasyonlarına başlayan Trendyol, bugün Türk markalarını e-ihracatla Orta ve Doğu Avrupa, Körfez bölgesi ve Azerbaycan'a ulaştırıyor. Trendyol'daki satıcılar, Türkiye içinde Ankara'dan Antalya'ya satış yapar gibi tek bir tuşa basarak e-ihracat gerçekleştirebiliyor.