Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2026-2030 çalışma dönemine başladı

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 'Sektörün Geleceğini Birlikte Şekillendiriyoruz' mottosuyla 2026-2030 çalışma dönemine mermerin başkenti Afyonkarahisar'dan start verdi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2025 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 369 milyon dolarlık ihracatına 265 milyon dolar katkı sağlayan Afyonkarahisar, Kütahya ve Ankara merkezli 89 üyesi için 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni' düzenledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, ödül töreni öncesinde 'Sektörün Geleceğini Birlikte Şekillendiriyoruz' mottosuyla Afyonkarahisar, Kütahya, Ankara ve Uşaklı üyeleriyle 'Üye Buluşması Toplantısı'nda bir araya geldi.

Açık mikrofon formatında gerçekleştirilen üye buluşmasında orman izinleri ve maden ruhsatları başta olmak üzere sektörün gündemindeki konular ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

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Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Devran Ünlü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Dairesi Başkanı Fatih Selimoğlu, TÜMMER Başkanı Hanefi Şimşek, EMİB Başkan Yardımcıları İbrahim Altınpınar ve Faik Tokatlıoğlu. Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya ve Ankara'da yerleşik EMİB üyesi maden ihracatçıları katıldı.

Alimoğlu: İhracatta yeni hedefimiz 2 milyar dolar

Son 1 yıllık dönemde ihracatlarını yüzde 13'lük artışla 1 milyar 369 milyon dolardan 1 milyar 519 milyon dolara taşıdıklarını dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, ihracatta yeni hedeflerinin 2 milyar dolara ulaşmak olduğunu vurguladı.

"Dünya ticaretinin hızla değiştiği, maliyet ve finansman baskılarının arttığı, jeopolitik gelişmelerin ihracat pazarlarını etkilediği bir dönemde geçmişte yaptıklarımızı tekrar etmenin yeterli olmadığının farkındayız” tespitinde bulunan Alimoğlu, “Bu nedenle 2026–2030 döneminde daha seçici, daha veriye dayalı, ölçülebilir ve üyelerimize daha fazla somut fayda sağlayan bir çalışma modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Sektör paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz stratejik çalışma sonucunda beş temel öncelik belirledik. İlk önceliğimiz, markalaşma ve katma değerli üretim. Türk doğal taşının dünya pazarlarındaki gücünü yalnızca rezervlerimizle değil; tasarım, inovasyon ve marka değeriyle de artırmak istiyoruz. Bu kapsamda AMORF Tasarım Yarışması ve TURQUALITY çalışmalarımızı daha geniş sektör katılımıyla geliştireceğiz. Yeni pazarlar ve ihracatın çeşitlendirilmesi için daha somut adımlar atacağız. Artık 'hHangi fuara gidelim?' sorusundan çok, 'Hangi ürünümüz için hangi pazarda hangi alıcıya ulaşmalıyız?' sorusuna odaklanacağız. Fuarlarımızı ve ticaret heyetlerimizi veriye dayalı planlayacak, hedef alıcılarımızı faaliyetlerden önce daha büyük bir özenle belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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"Sadece sorunları değil uygulanabilir çözüm önerilerini de ortaya koyacağız"

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin üçüncü öncelikli başlığının mevzuat, ruhsat ve izin süreçleri olacağını paylaşan Alimoğlu şöyle devam etti; "Sektörümüzün karşılaştığı sorunları kamu kurumlarıyla daha sistematik biçimde ele alacak; yalnızca sorunları değil, uygulanabilir çözüm önerilerini de ortaya koyacağız. Düzenli kamu diyaloğu oluşturmayı ve mevzuat çalıştayları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

Yeni dönemde en önemli önceliklerinden birisinin üyelerle ilişkileri güçlendirmek olacağının altını çizen Alimoğlu, “Bölgesel üye buluşmaları ve firma ziyaretleriyle üyelerimizin ihtiyaçlarını doğrudan sahadan dinleyecek, iletişim kanallarımızı daha etkin kullanacağız. Tüm bu başlıkları birbirine bağlayan yaklaşımımız ise veriye dayalı ve ölçülebilir bir çalışma modeli. Önümüzdeki dört yıl için yaklaşımımızı birkaç cümleyle özetlemek gerekirse: Daha çok faaliyet değil, daha fazla etki. Daha fazla fuar değil, doğru fuar. Daha fazla heyet değil, doğru alıcı. Daha fazla proje değil, ölçülebilir sonuç ve yalnızca sorunları dile getiren değil, çözümün parçası olan bir sektör anlayışı. Bu anlayışla beraber ilk üç aylık dönemde hedef ülkelerimizi ve performans göstergelerimizi belirlemeyi, AMORF ve TURQUALITY çalışmalarımızı yeniden değerlendirmeyi, mevzuat ve finansman sorunlarına ilişkin çözüm dosyalarımızı hazırlamayı planlıyoruz. İlk altı ayda hedef alıcı listelerimizi oluşturacak, yeni pazar çalışmalarımızı başlatacak, Ankara'daki kamu kurumlarıyla diyaloğumuzu güçlendirecek ve farklı bölgelerde üyelerimizle bir araya geleceğiz. Türk doğal taşının dünya pazarlarında güçlü bir geleceğe sahip olduğuna inanıyoruz. Amacımız bu potansiyeli daha yüksek katma değere, güçlü markalara ve daha fazla ihracata dönüştürmek olacak” diyerek sözlerini noktaladı.

Öztürk: Afyonkarahisar'ın her 3 dolar ihracatının 2 doları doğal taştan

Ödül töreninde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, Doğal taş sektörünün Afyonkarahisar ekonomisinin can damarı sektörlerden birisi olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar'ın ihracat rakamları hakkında bilgi veren Öztürk, "Afyonkarahisar 2025 yılında ihracatını yüzde 25'lik artışla 341 milyon dolardan 428 milyon dolara yükseltti. Afyonkarahisar'ın ihracatında doğal taş sektörümüz 284 milyon dolarlık büyük dilimi temsil ediyor. Doğal taş sektörümüz Afyonkarahisar'ın her üç dolarlık ihracatının 2 dolarını gerçekleştiriyor. Afyonkarahisar'ın 2026 ocak-temmuz dönemi ihracatında da benzer tablo tekrarlandı. Afyonkarahisar 7 aylık dönemde 259 milyon dolar ihracat yaparken, bu ihracatta doğal taş sektörümüzün payı 169 milyon dolara ulaştı" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı Faaliyet İlleri İhracat İstatistiklerinin şehirlerin ihracat performansını daha net bir şekilde ortaya koyduğu bilgisini veren Öztürk şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığı verilerine göre Afyonkarahisar, 2025 yılında 841 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. Bu ihracat rakamının yüzde 66'sı 555 milyon dolara tekabül ediyor. Bu durumda Afyonkarahisar'ımızın 2025 yılı doğal taş ihracatının 555 milyon dolar seviyesinde olduğunu değerlendirebiliriz. Madencilik sektörümüzün itici gücüyle Afyonkarahisar'ın yakın zamanda ihracatta 1 milyar dolar barajını aşacağına inanıyorum. Ege Maden İhracatçıları Birliğimizde en büyük kümelenmeyi Afyonkarahisarlı ihracatçılarımız oluşturuyor. Ege Maden İhracatçıları Birliğimiz son 1 yıllık dönemde ihracatını 1,5 milyar doların üzerine çıkardı. Bu başarı Ege İhracatçı Birliklerimizin ihracatının da yukarı taşıdı ve 87 yıllık tarihimizde ilk kez 19 milyar doları geçtik."