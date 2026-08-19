Elektrikli araç şarjında tüm zamanların tüketim rekoru kırıldı

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) edindiği bilgiye göre, elektrikli araçların şarjı için temmuzda toplam 89 bin 947 megavatsaat elektrik tüketildi.

Geçen yılın aynı ayında 45 bin 605 megavatsaat olan tüketim yaklaşık yüzde 97 artarken, hazirana göre yükseliş yüzde 24 oldu. Temmuzda ülke genelindeki şarj istasyonlarında yaklaşık 3,33 milyon şarj işlemi gerçekleştirildi.

HIZLI ŞARJ YAPISI ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMINI DESTEKLEDİ

Temmuzda kaydedilen 89 bin 947 megavatsaatlik tüketim, elektrikli araç şarjında aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Veriler, artan elektrikli araç kullanımının şarj talebine yansımasının yanı sıra hızlı şarj noktalarının kullanım içindeki ağırlığını da ortaya koydu.

Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'deki 46 bin 665 şarj noktasının yaklaşık yüzde 44'üne karşılık gelen 20 bin 461'ini DC şarj noktaları oluşturdu. Buna karşın temmuzdaki toplam şarj tüketiminin yüzde 84,94'ü bu noktalarda gerçekleşti.

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Hızlı şarjın ağırlığı işlem sayısına da yansıdı. Ay boyunca gerçekleştirilen şarj işlemlerinin yüzde 79,08'i DC şarj noktalarında yapıldı.

Böylece toplam şarj ağının yarısından azını oluşturan hızlı şarj noktaları, elektrik tüketimi ve işlem sayısında belirgin paya sahip oldu.

Elektrikli araç pazarındaki büyümeyle birlikte özellikle uzun mesafeli yolculuklarda daha kısa sürede şarj imkanı sunan hızlı şarj altyapısı, elektrikli araç kullanımını destekleyen unsurlar arasında öne çıktı.

ŞARJ İŞLEMLERİNİN YÜZDE 65'İ YEŞİL İSTASYONLARDA

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla şarj sektöründe yenilenebilir enerji kullanımı da öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Temmuzda gerçekleştirilen yaklaşık 3,33 milyon şarj işleminin yüzde 65'i YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonlarında yapıldı.

Böylece ay boyunca yapılan her 3 şarj işleminden yaklaşık 2'si yeşil şarj istasyonlarında gerçekleştirildi.

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Yeşil şarj istasyonlarının işlemlerde önemli paya sahip olması, elektrikli ulaşım ile enerji dönüşümünün kesiştiği alanlardan biri olarak dikkati çekti.

ŞARJ AĞI 2,5 YILDA 4 KATA YAKIN BÜYÜDÜ

Elektrikli araç pazarındaki hızlı gelişmeye paralel olarak Türkiye'nin şarj altyapısındaki büyüme de sürdü.

Ülke genelinde 2024 başında 12 bin 84 olan şarj noktası sayısı, 2025 başında 26 bin 462'ye, bu yıl temmuz sonu itibarıyla ise 46 bin 665'e yükseldi.

Böylece Türkiye'nin şarj ağı 2,5 yıllık dönemde 4 kata yakın büyüdü.

Temmuz sonu itibarıyla şarj noktalarının 26 bin 204'ünü AC, 20 bin 461'ini ise DC noktalar oluşturdu.

Ağdaki genişlemeye hızlı şarj altyapısındaki büyüme de eşlik ederken, temmuz verileri DC noktalarının ağ içindeki sayısal payının oldukça üzerinde bir tüketim ve işlem hacmine sahip olduğunu gösterdi.

ŞARJ TÜKETİMİNİN YARISINDAN FAZLASI 5 İLDE GERÇEKLEŞTİ

Elektrikli araçların şarjında tüketilen elektriğin coğrafi dağılımında büyükşehirler öne çıktı.

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Temmuzda İstanbul, toplam şarj tüketiminin yaklaşık yüzde 23'ünü tek başına gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izledi.

Bu 5 ilde elektrikli araçların şarjı için toplam yaklaşık 45 bin 311 megavatsaat elektrik tüketildi. Böylece söz konusu illerin Türkiye genelindeki temmuz tüketiminden aldığı pay yüzde 50'yi aştı.

İstanbul'un tek başına yaklaşık yüzde 23'lük paya sahip olması da şarj tüketiminin büyük kentlerdeki yoğunluğunu gösterdi.

EPDK, elektrikli araç kullanımındaki gelişmeye paralel olarak yeterli, güvenilir ve sürdürülebilir bir şarj altyapısının oluşturulması ve serbest piyasa koşullarının geliştirilmesine yönelik düzenleme ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, Türkiye'de şarj hizmeti sunulan istasyonların coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, şarj tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, anlık müsaitlik durumları ile şarj hizmeti fiyatları EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.

*Haberin görseli AA'dan alınmıştır.