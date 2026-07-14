15 Temmuz'da BUGÜN bankalar açık mı, çalıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ve havale yapılır mı? İşte detaylar

Bugün bankalar çalışıyor mu, açık mı? Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz resmi tatille anılıyor. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş bugün kapalı olacak. Bu nedenle bankada işi olanlar da merakla bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da bugün bankalar açık mı, çalıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ve havale yapılır mı? İşte sorgulanan sorunun cevabı...