15 Temmuz'da BUGÜN bankalar açık mı, çalıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ve havale yapılır mı? İşte detaylar
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak anılıyor. Birçok kurum ve kuruluş bugün kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz'da bugün bankalar açık mı, çalıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ve havale yapılır mı? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 14:38 Güncelleme:
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Bugün bankalar çalışıyor mu, açık mı? Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz resmi tatille anılıyor. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş bugün kapalı olacak. Bu nedenle bankada işi olanlar da merakla bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 15 Temmuz'da bugün bankalar açık mı, çalıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ve havale yapılır mı? İşte sorgulanan sorunun cevabı...
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15 TEMMUZ'DA BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
15 Temmuz'da bugün bankalar kapalı olacak.
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BUGÜN EFT VE HAVALE YAPILIR MI?
Bugün havale yapılabilir ancak normal yolla EFT yapılamaz. Gönderilenparalar ertesi gün mesai saatlerinde gönderilen hesaplara geçer.
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