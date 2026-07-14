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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler yukarı yönde! ABD enflasyon oranı yüzde kaç olacak?

        ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler yukarı yönde! ABD enflasyon oranı yüzde kaç olacak?

        ABD enflasyon oranları küresel piyasalarla yakından takip ediliyor. En çok merak edilenler arasında ise "ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?" ve "ABD enflasyon oranı yüzde kaç olacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki açıklanan beklentilere göre ABD'de enflasyon beklentisi Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon oranı yüzde kaç olacak? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        ABD enflasyon verileri küresel piyasalarda yakından merak edilip araştırılıyor. En çok sorgulananlar arasında ise ilk sırlarda "ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?" ve "ABD enflasyon oranı yüzde kaç olacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Sorgulanan soruların cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilen ayrıntılar...

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        ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD enflasyon verileri 14 Temmuz yani bugün saat 15.30'da açıklanacak.

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        ABD ENFLASYON ORANLARI NE OLACAK?

        ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Haziran ayında yüzde 3,7'ye yükselerek Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

        ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Haziran ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

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        Yaklaşık 1.300 hanehalkının katıldığı ankete göre, gelecek 12 aya ilişkin medyan kısa vadeli enflasyon beklentisi Haziran ayında 0,2 puan artarak yüzde 3,7'ye yükseldi.

        Böylece ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

        Orta vadeli enflasyon beklentisi de 0,2 puan artışla yüzde 3,3'e yükselirken, Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

        Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

        Gelecekteki enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliği gösteren medyan enflasyon belirsizliği tüm vadelerde geriledi.

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