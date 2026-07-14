ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler yukarı yönde! ABD enflasyon oranı yüzde kaç olacak?

Yaklaşık 1.300 hanehalkının katıldığı ankete göre, gelecek 12 aya ilişkin medyan kısa vadeli enflasyon beklentisi Haziran ayında 0,2 puan artarak yüzde 3,7'ye yükseldi.

Böylece ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Orta vadeli enflasyon beklentisi de 0,2 puan artışla yüzde 3,3'e yükselirken, Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Gelecekteki enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliği gösteren medyan enflasyon belirsizliği tüm vadelerde geriledi.