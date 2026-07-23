MERKEZ BANKASI (TCMB) TEMMUZ AYI FAİZ KARARI || Son dakika: Gözler PPK açıklamasında! Faizler düştü mü faizler yükseldi mi?
Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? TCMB takvimine göre bugün yapılacak olan Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrasında Merkez Bankası Temmuz faiz kararı açıklanacak. PPK Temmuz ayı faiz kararı öncesinde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde beklenti anketi sonucunu ve "Temmuz ayı faiz kararı ne oldu?" sorusunun cevabını arıyor. Peki, Temmuz ayı faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
TCBM Temmuz ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK toplantısı sonrasında faizler düşecek mi, yükselecek mi? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı 23 Temmuz 2026 Perşembe günü yani bugün saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.
FAİZLER DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasa beklentisine paralel bir şekilde Mayıs ayında faizleri yüzde 50'de sabit bıraktı. Bu ay ki faiz kararı ile ilgili beklenti anketi yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.
BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU
Bloomberg HT'nin faiz kararına ilişkin anketine göre politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor. Anket katılımcılarının faiz indirimi beklentisinde en erken tarih Eylül ayı oldu.
Bloomberg HT’nin anketine 22 kurum katılım sağladı.
Piyasanın Temmuz'da 2026’nın sonuna dair politika faizi tahmini ise bir önceki anket dönemine göre yüzde 100 baz puan artışla 35 seviyesini işaret etti. Katılımcıların 2026 yılının sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 37, en düşük ise yüzde 30 seviyesi oldu.