MERKEZ BANKASI (TCMB) TEMMUZ AYI FAİZ KARARI || Son dakika: Gözler PPK açıklamasında! Faizler düştü mü faizler yükseldi mi?

BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Bloomberg HT'nin faiz kararına ilişkin anketine göre politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor. Anket katılımcılarının faiz indirimi beklentisinde en erken tarih Eylül ayı oldu.

Bloomberg HT’nin anketine 22 kurum katılım sağladı.

Piyasanın Temmuz'da 2026’nın sonuna dair politika faizi tahmini ise bir önceki anket dönemine göre yüzde 100 baz puan artışla 35 seviyesini işaret etti. Katılımcıların 2026 yılının sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 37, en düşük ise yüzde 30 seviyesi oldu.