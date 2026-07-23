Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.138,85 %1,18
        DOLAR 47,2350 %0,05
        EURO 54,1119 %0,39
        GRAM ALTIN 6.266,40 %-0,07
        FAİZ 41,93 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 90,66 %-0,04
        BITCOIN 65.660,00 %-0,35
        GBP/TRY 63,3784 %0,32
        EUR/USD 1,1431 %0,17
        BRENT 96,11 %2,17
        ÇEYREK ALTIN 10.245,56 %-0,07
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler MERKEZ BANKASI (TCMB) TEMMUZ AYI FAİZ KARARI || Son dakika: Gözler PPK açıklamasında! Faizler düştü mü faizler yükseldi mi?

        MERKEZ BANKASI (TCMB) TEMMUZ AYI FAİZ KARARI || Son dakika: Gözler PPK açıklamasında! Faizler düştü mü faizler yükseldi mi?

        Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? TCMB takvimine göre bugün yapılacak olan Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrasında Merkez Bankası Temmuz faiz kararı açıklanacak. PPK Temmuz ayı faiz kararı öncesinde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde beklenti anketi sonucunu ve "Temmuz ayı faiz kararı ne oldu?" sorusunun cevabını arıyor. Peki, Temmuz ayı faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 08:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        TCBM Temmuz ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Temmuz ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK toplantısı sonrasında faizler düşecek mi, yükselecek mi? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

        2

        MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı 23 Temmuz 2026 Perşembe günü yani bugün saat 14.00'te Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

        3

        FAİZLER DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasa beklentisine paralel bir şekilde Mayıs ayında faizleri yüzde 50'de sabit bıraktı. Bu ay ki faiz kararı ile ilgili beklenti anketi yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI BELLİ OLDU

        Bloomberg HT'nin faiz kararına ilişkin anketine göre politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor. Anket katılımcılarının faiz indirimi beklentisinde en erken tarih Eylül ayı oldu.

        Bloomberg HT’nin anketine 22 kurum katılım sağladı.

        Piyasanın Temmuz'da 2026’nın sonuna dair politika faizi tahmini ise bir önceki anket dönemine göre yüzde 100 baz puan artışla 35 seviyesini işaret etti. Katılımcıların 2026 yılının sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 37, en düşük ise yüzde 30 seviyesi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de DEM Parti'yi ziyaret etti (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Emekli aylığına intibak önerisi
        Emekli aylığına intibak önerisi
        Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı
        Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
        İsrail'den ABD'ye gizli ziyaret
        İsrail'den ABD'ye gizli ziyaret
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        İddialara yanıt
        İddialara yanıt
        v
        v
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Aşklarını ilan ettiler
        Aşklarını ilan ettiler
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        Husilerden Suudi Arabistan'a ait 2 tankere saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'a ait 2 tankere saldırı