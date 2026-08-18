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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Halkbank ve TÜBİTAK KARE iş birliğiyle düzenlenen HackAntarktika için başvurular başladı

        Halkbank ve TÜBİTAK KARE iş birliğiyle düzenlenen HackAntarktika için başvurular başladı

        Halkbank ile TÜBİTAK KARE, kutup araştırmalarına katkı sağlamayı hedefleyen girişimcileri Antarktika Hackathonu'nda bir araya getiriyor. Eleme süreçleri sonucu belirlenecek girişimci, 11. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılma ve projesini Antarktika'nın zorlu coğrafyasında test etme fırsatı bulacak. Hackathon'a katılma fırsatı yakalamak için son başvuru tarihi 13 Eylül.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        HackAntarktika için başvurular başladı

        Halkbank, girişimcilik ekosistemini destekleyen projelerine bir yenisini daha ekleyerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kutup Araştırmaları Enstitüsü (TÜBİTAK KARE) ile iş birliğine imza attı.

        İş birliği kapsamında hayata geçirilen Antarktika Hackathonu (HackAntarktika) ile seçilecek yenilikçi fikir, 11. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne taşınacak.

        HackAntarktika için başvurular, 13 Eylül tarihine kadar Halkbank internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

        Kutup bölgelerinde karşılaşılan problemlere yenilikçi çözümler geliştirmeyi ve Türkiye’nin kutup araştırmalarına katkı sunmayı hedefleyen, en fazla 4 kişiden oluşan girişimler, bireysel veya ekip olarak projeye başvurabilecek.

        Halkbank ve TÜBİTAK KARE ekipleri tarafından gerçekleştirilecek ön eleme sonunda 10 girişim HackAntarktika’ya katılmaya hak kazanacak.

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        Katılımcılar, 24 saat sürecek Hackathon’da Antarktika’daki saha çalışmalarını daha verimli hale getirebilecek, çevresel ayak izini azaltabilecek ve ticari başarı potansiyeli olan projelerini mentör ve uzmanların desteğiyle geliştirerek jüri karşısına çıkacak.

        BÜYÜK ÖDÜL: ANTARKTİKA BİLİM SEFERİ

        Halkbank ve TÜBİTAK KARE tarafından oluşturulacak jüri heyetinin yapacağı final değerlendirmesi ile belirlenecek Hackathon birincisi girişimi temsilen bir kişi bir haftalık 11. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılma hakkı elde edecek.

        Halkbank, bu iş birliğiyle kazanan girişimciye projesini dünyanın en zorlu araştırma sahalarından birine taşıma ve burada test etme imkânı sunarak Türkiye’nin Antarktika bilim çalışmalarına destek verecek.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, TÜBİTAK KARE tarafından yürütülen Ulusal Antarktika Bilim Seferleriyle Türkiye’nin kutup bölgesindeki varlığının güçlendirilmesi ve Türk bilim insanlarının kutup araştırmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Antarktika Hackathonu da kutup araştırmalarında kullanılabilecek yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini teşvik ederek, geleceğe duyarlı ve bilimde kalıcı etki oluşturacak projelere destek olmayı amaçlıyor.

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        #halkbank
        #TÜBİTAK
        #hackantartika
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