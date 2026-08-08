İklimlendirme şirketinde ortaklık yapısı değişiyor: Carrier’ın payları Alarko Holding’e geçiyor

Temelleri 1954 yılında atılan Alarko Holding’in Sanayi ve Ticaret Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Alarko Carrier’da ortaklık yapısı değişiyor.

Alarko Holding, 1998 yılından bu yana ortaklık yaptığı ABD’li Carrier’a ait tüm hisseleri devralmak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. Karşılıklı mutabakatla yürütülen süreç kapsamında, şirket sermayesinin yüzde 42,03’ünü temsil eden Carrier hisselerinin tamamı Alarko Holding’e geçecek. Böylece Alarko Holding’in şirketteki payı yüzde 84,06’ya yükselecek.

Alarko Holding’in Sanayi ve Ticaret Grubu, ortaklık yapısındaki değişikliğin ardından iklimlendirme sektöründeki faaliyetlerini kendi markasıyla sürdürecek.

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Alarko ve Carrier’ın 28 yıllık ortaklığının, iki şirketin değerlendirmesi ve karşılıklı anlaşması doğrultusunda sona erdirilmesi planlanıyor.

MARKALARIN FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Ortaklık yapısındaki değişikliğin, müşterilere sunulan hizmetlerde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Süreç tamamlanana kadar “Carrier” ve “Toshiba” markalı ürünlerin günlük operasyonları, üretim faaliyetleri ile müşterilere sunulan hizmetler Alarko Carrier tarafından sürdürülecek.

Sürecin tamamlanmasının ardından “Carrier” ve “Toshiba” markalarının Türkiye pazarındaki satış ve satış sonrası faaliyetlerinin sorumluluğu Carrier’ın bir bağlı ortaklığına devredilecek.

Alarko Holding yönetimi, işlemin olağan koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak 2026 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanmasını bekliyor. Alarko Holding, uzun yıllara dayanan iş ortaklığı nedeniyle Carrier’a teşekkür etti.