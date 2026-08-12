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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Hava taksi vizyonu savunma teknolojileriyle güçleniyor

        Hava taksi vizyonu savunma teknolojileriyle güçleniyor

        Elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçaklarıyla şehir içi ulaşımda devrim yaratmayı hedefleyen Joby Aviation, savunma teknolojileri şirketi Resonant Sciences'ı 500 milyon dolara satın alacağını duyurdu. Bu stratejik hamle, ticari hava taksi projelerinin uzun geliştirme süreçleri nedeniyle yavaş ilerlemesi karşısında Joby'nin savunma pazarına güçlü bir giriş yapmasını sağlayacak. Anlaşma ile hibrit ve otonom VTOL projeleri Resonant çatısı altında toplanırken, Joby ticari hava taksi vizyonunu daha odaklı şekilde sürdürme fırsatı bulacak.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 09:08 Güncelleme:
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        Joby Aviation'dan 500 milyon dolar satın alma

        Elektrikli hava taksi projeleriyle geleceğin şehir içi ulaşımını şekillendirmeyi amaçlayan Joby Aviation, ticari alandaki zorluklar ve artan küresel savunma harcamaları karşısında stratejik bir yön değişikliğine gitti. Şirket, Dayton merkezli savunma teknolojileri üreticisi Resonant Sciences’ı yaklaşık 500 milyon dolarlık bir anlaşmayla bünyesine katacağını açıkladı. Bu satın alma, Joby’nin yalnızca ticari hava taksi vizyonunu sürdürmekle kalmayıp aynı zamanda hibrit ve otonom dikey kalkış-iniş (VTOL) projelerini savunma odaklı bir yapıya taşımasını mümkün kılacak.

        Resonant Sciences, ABD ulusal güvenlik kurumlarına gelişmiş radyo frekansı ve görev sistemleri sunan bir şirket olarak öne çıkıyor. Bu sistemler, uçakların karmaşık operasyonel ortamlarda görmesini, iletişim kurmasını ve etkin şekilde çalışmasını sağlıyor. Joby CEO’su JoeBen Bevirt, bu birleşmenin ticari ekibin hava taksi misyonuna odaklanmasını kolaylaştırırken, Resonant’ın teknolojileri sayesinde yeni pazarlara açılma fırsatı yaratacağını vurguladı.

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        SAVUNMA PAZARINA YÖNELİK STRATEJİK ADIM

        Ticari eVTOL projelerinin beklenenden uzun sürmesi, firmaları alternatif gelir kaynaklarına yöneltti. Ukrayna ve Orta Doğu’daki savaşların tetiklediği artan savunma harcamaları, bu şirketler için cazip bir pazar haline geldi. Joby’nin Resonant Sciences hamlesi, bu trendin en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor

        ANLAŞMANIN FİNANSAL VE OPERASYONEL DETAYLARI

        Joby, satın almayı 450 milyon dolar nakit ve 50 milyon dolarlık hisse ile finanse edecek. Anlaşmanın 2027’nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Bu birleşme sonucunda Dayton bölgesinde yaklaşık 1 milyon metrekarelik üretim, entegrasyon ve test alanı Joby’nin kullanımına geçecek.

        Satın alma sonrası Resonant Sciences, Joby’nin savunma odaklı birimi haline gelecek ve hibrit uçaklar ile otonomi teknolojilerini geliştirmeye devam edecek. Joby’nin ticari tarafı ise elektrikli hava taksi projelerine odaklanmayı sürdürecek. Böylece şirket, hem şehir içi ulaşımda geleceğin vizyonunu hem de savunma alanında stratejik çözümleri aynı anda geliştirecek.

        Santa Cruz merkezli Joby’nin hisseleri, anlaşma duyurusunun ardından piyasa öncesi işlemlerde %6,5 değer kaybetti. Bu düşüş, yatırımcıların kısa vadeli maliyetlere temkinli yaklaşımını yansıtsa da uzun vadede savunma pazarına açılmanın şirket için yeni fırsatlar yaratabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu satın almanın Joby’ye hem ticari hem de askeri havacılıkta çift yönlü büyüme imkânı sunacağını belirtiyor.

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