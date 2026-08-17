Kahve Dünyası ile Türkiye'nin kakao üreticisi Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç, 66 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti.

'EN ZENGİN 100 TÜRK' LİSTESİNDEYDİ

Altınkılıç, “Forbes Türkiye'nin 2020 yılında yayımladığı ‘En Zengin 100 Türk’ listesinde 500 milyon dolarlık servetiyle 79. sırada yer almıştı.

BİROL ALTINKILIÇ KİMDİR?

Birol Altınkılıç, 1992 yılında kurulan Altınmarka Gıda ve popüler zincir Kahve Dünyası dahil olmak üzere sekiz şirketi bünyesinde barındıran Altınmarka Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanıydı.

Altınmarka, 1994 yılından bugüne günümüze kadar hem Türkiye hem de dünyadaki çikolata, ilaç ve kozmetik üreticileri için kakao üretti. Kahve Dünyası markasını da içinde barındıran Altınmarka Grubu, Nestle, Ferrero gibi birçok ünlü çikolata üreticisinin de en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.