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        Haberler Ekonomi Turizm Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı rekor kırdı

        Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı rekor kırdı

        Türkiye'de tatil sezonunun yaşanması nedeniyle turistik bölgelerde yoğunluk artarken, konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki ücretli çalışan sayısı da 1 milyon 503 bin 537 kişiyle rekor seviyeye ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 14:01 Güncelleme:
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        Turizm çalışanında rekor

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı yılın ilk yarısında 16,3 milyonu aştı.

        İmalat ve ticaret, çalışan sayısının en çok yoğunlaştığı sektörler olurken, konaklama ve yiyecek sektörlerinde çalışan sayısında da haziranda önemli bir eşik aşıldı.

        Turizm bölgelerinde sezonun Kurban Bayramı dolayısıyla erken başlamasıyla birlikte başlayan hareketlilik, "konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" sektöründe çalışan sayılarına da yansıdı.

        Söz konusu sektörde ücretli çalışan sayısı haziranda ilk defa 1,5 milyonu aştı. Böylece sektörün çalışan sayısı, 1 milyon 503 bin 537 kişiyle verilerin hesaplanmaya başladığı 2009'dan bu yana en yüksek istihdam olarak kayıtlara geçti.

        Geçen yılın haziran ayında söz konusu sayı, 1 milyon 456 bin 619 olarak hesaplanmıştı. Böylece haziran ayları kıyaslandığında yıllık bazda artış yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçti.

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        Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı yıllık bazda da 63 aydır artıyor. Bu sayı son olarak Kovid-19 salgınının yaşandığı Mart 2021'de azalmıştı.

        Yiyecek hizmetlerinde 1 milyon sınırı aşıldı

        "Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" başlığı altındaki kategorilere bakıldığında, "yiyecek ve içecek hizmetleri faaliyetleri" kategorisinde çalışan sayısının ilk defa 1 milyona ulaştığı görüldü.

        Haziran 2026'da söz konusu alanda çalışan sayısı 1 milyon 10 bin 175 olarak hesaplandı. "Konaklama" kategorisinde çalışan sayısı da haziranda 493 bin 362 olarak kayıtlara geçti.

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