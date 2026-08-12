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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Sektörlerimizin küresel rekabet gücünü daha da artıracağız"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Sektörlerimizin küresel rekabet gücünü daha da artıracağız"

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede turizmden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, yazılım ve iletişim teknolojilerinden dizi ve sinema sektörüne kadar hizmet ihracatının farklı alanlarındaki gelişmeler değerlendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 17:28 Güncelleme:
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        Hizmet ihracatının geleceği bakanlıkta ele alındı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle Bakanlıkta bir araya geldi.

        Görüşmede Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık ile Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, Baynak Uluslararası Nakliyat Turizm Dış Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Baykara, Telenity İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. CEO’su Şevket İlhan Bağören, NG Tasarım Otelcilik ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve TAV Havalimanları Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan yer aldı.

        Toplantıda Türkiye’nin hizmet ihracatındaki mevcut konumu, sektörlerin uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalar, yeni pazarlara erişim imkânları ve önümüzdeki dönemde geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

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        Turizm, havacılık, eğitim, sağlık, lojistik, yazılım, iletişim, konaklama, dizi ve sinema sektörlerinin temsil edildiği görüşmede, yüksek katma değerli hizmetlerin Türkiye’nin ihracat hedeflerine sunduğu katkı üzerinde duruldu.

        "YENİ İŞ BİRLİĞİ İMKANLARINI DEĞERLENDİRDİK"

        Bakan Ersoy, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        “Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Bakanlığımızda ağırladık. Turizmden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, yazılım ve iletişim teknolojilerinden dizi ve sinema sektörüne kadar hizmet ihracatımızın farklı alanlarındaki gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldık.

        Türkiye’nin hizmet ihracatındaki güçlü konumunu daha da ileri taşıyacak adımlar, sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalar ve yeni iş birliği imkânları üzerine görüş alışverişinde bulunduk.

        Ülkemizin ihracat hedeflerine yüksek katma değerli hizmetlerle katkı sunan Birlik yönetimine nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum.”

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