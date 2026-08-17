Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.141,58 %-0,22
        DOLAR 47,9002 %0,04
        EURO 55,5845 %0,29
        GRAM ALTIN 6.768,73 %0,47
        FAİZ 41,12 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 100,93 %1,31
        BITCOIN 63.283,00 %0,43
        GBP/TRY 64,9944 %0,24
        EUR/USD 1,1595 %0,22
        BRENT 89,47 %1,07
        ÇEYREK ALTIN 11.066,87 %0,47
        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Meta, çocukların ruh sağlığı endişesiyle açılan "en büyük davalardan" biriyle karşı karşıya

        Meta, çocukların ruh sağlığı endişesiyle açılan "en büyük davalardan" biriyle karşı karşıya

        ABD'de çocukların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı suçlamasıyla teknoloji şirketi ve sosyal medya şirketi Meta'ya karşı açılan "en büyük davalardan birinin" yarın California eyaletinde görülmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 12:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Meta, çocukların ruh sağlığı davası!

        ABD basınındaki haberlere göre, Meta'ya karşı dava açan 29 eyaletten California, Colorado, Kentucky ve New Jersey, yarın görülecek duruşmada davacı taraf olarak yer alacak. Diğer 25 eyaletin duruşmalarının ileri bir tarihte görüleceği ifade ediliyor.

        Meta’ya 567 milyon dolar ceza
        Meta’ya 567 milyon dolar ceza Haberi Görüntüle

        California'nın Oakland kentinde görülecek davanın sosyal medya platformlarında çocukların güvenliğine ilişkin Meta'ya karşı açılan "en büyük davalardan biri" olduğu değerlendiriliyor.

        Davada, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarının çatı şirketi olan Meta, gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilemek ve sosyal medya platformlarını çocukları bağımlı hale getirecek şekilde tasarlamakla suçlanıyor.

        Dava dosyasında, 13 yaşın altındaki çocukların verilerinin, velilerinin bilgisi dışında toplandığı ve bunun federal hukuku ihlal ettiği, Meta'nın gelişmiş teknolojilerle dikkatini çektiği ve "kandırdığı" gençleri kendi maddi gelirini artırmak için kullandığı ifade ediliyor.

        REKLAM

        Eyalet başsavcıları, 1,4 trilyon dolara ulaşabilecek kapsamlı maddi tazminat taleplerinin yanı sıra Meta'nın Facebook ve Instagram'ı işletme şeklinde değişiklikler talep ediyor.

        Bu değişiklikler, genç kullanıcılar için ebeveynlerinin onayının alınmasını, "dopamin manipülasyonu içeren algoritmalarını değiştirmesini", kişinin fotoğraflarda görünüşünü değiştiren filtrelerin kaldırılmasını, video içeriklerinin otomatik oynatılmamasını, birden çok hesap oluşturmanın önlenmesini, Instagram'daki hikayeler gibi belli bir süre sonra kaybolan içerik paylaşımının sonlandırılmasını içeriyor.

        META DAVAYI KAYBEDERSE "BÜYÜK SONUÇLARLA" KARŞILAŞABİLİR

        ABD basınındaki haberlerde, bu yıl gençlere ve çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle 2 davayı kaybeden Meta'nın, bu davayı da kaybetmesi halinde "büyük sonuçlarla" karşılaşacağı yorumu yer alıyor.

        Daha önceki yasal süreçlerde 2,4 milyar dolarlık masrafları nedeniyle geçen ay kar kaybı yaşadığını açıklayan Meta'nın, 29 eyalet tarafından açılan davaları kaybetmesi ve 1,4 trilyon dolara kadar para cezası ödemek zorunda kalması halinde "iflasa" sürüklenebileceği ve eyalet mülkiyeti haline gelebileceği belirtiliyor.

        REKLAM

        ABC News'e konuşan Hukuk Profesörü James Grimmelmann, Meta'nın davayı kaybetmesi halinde mahkemenin, para cezası konusunda "geniş takdir yetkisi" olsa da bu miktarın 1,4 trilyon dolara yakın olma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

        Grimmelmann, bu miktarda para cezasının "Meta'yı iflasa sürükleyeceğini, firmanın eyalet mülkiyeti haline gelmesine yol açabileceğini ve bu durumun gerçekleşme ihtimalinin pek mümkün olmadığını" belirtti.

        Meta'dan yapılan açıklamada, delillerin firmanın gençleri desteklediğini ortaya koyacağı savunularak iddiaların reddedildiği aktarıldı.

        Öte yandan, Meta'nın California Kuzey Bölge Mahkemesine 6 Temmuz'da yaptığı başvuruda, "Tüketici haklarının korunmasına yönelik yaptırımların tarihinde bu büyüklükte bir yaptırımın eşi benzeri görülmemiştir." ifadesine yer verildi.

        META, "ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ" ENDİŞESİYLE GÜNDEMDE

        ABD'nin New Mexico eyaletinde, 7 Ağustos'ta bir yargıç, sosyal medya şirketi Meta'nın, çocukların ruh sağlığı krizindeki sorumluluğu nedeniyle 567 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

        Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram, Eylül 2024'te, çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren "Teen Accounts (Genç Hesapları)" uygulamasını tanıtmıştı.

        Instagram platformunda, 8 Nisan 2025'te 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı duyurulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Ege'de serinledi
        Ege'de serinledi
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları