Naver hisseleri, Nvidia’nın 1 milyar dolarlık yatırımıyla yüzde 10 yükseldi

Yapay zeka yarışının giderek hız kazandığı dönemde, sektör liderleri arasında kurulan güçlü ittifaklar hem teknolojik ilerlemeyi hem de sermaye akışlarını şekillendiriyor. Bu kapsamda Güney Koreli Naver ile çip devi Nvidia arasında duyurulan 1 milyar dolarlık yatırım, yapay zeka altyapısına verilen küresel önemin çarpıcı bir örneğini ortaya koyuyor.

1999 yılında kurulan, güçlü bir arama motoru, haber portalı, online alışveriş, bulut bilişim ve mesajlaşma hizmetleri (Line uygulaması) sunan ve son yıllarda özellikle yapay zeka teknolojileri ve hiper ölçekli veri merkezleri alanında önemli yatırımlar yapan Naver, Asya’nın önde gelen dijital platformlarından biri konumunda olan Naver, Nvidia’ya 7,2 milyon adet yeni hisse satışı gerçekleştirecek. Hisse başına fiyat 204.500 won olarak belirlenirken, bu rakam Cuma günkü kapanış fiyatına göre %1 indirim anlamına geliyor. Yatırımın tamamlanmasıyla Nvidia, Naver’in yüzde 4,5’luk hissedarı olacak. Ulusal Emeklilik Servisi %9,25’lik payıyla en büyük hissedar konumunu korurken, BlackRock %6,12 ile ikinci sırada yer alıyor. Brookfield ise projenin sermaye ortağı olarak 9 milyar dolara kadar finansman sağlayacak.

VERİ MERKEZİ GENİŞLEMESİ

Proje kapsamında Naver’in Sejong şehrindeki GAK veri merkezi genişletilecek. Nvidia’nın son teknolojisi Vera Rubin ve Blackwell çip platformlarının kullanılacağı tesis, 2028 itibarıyla 200 megawatt kapasiteye ulaşacak. Bu ölçek, Güney Kore’nin en büyük hiper ölçekli veri merkezi olan GAK Sejong’un mevcut kapasitesinin önemli ölçüde ötesinde bir güce işaret ediyor.

KÜRESEL YAPAY ZEKA VİZYONU

Naver ve Nvidia, Haziran ayında Asya-Pasifik, Avrupa ve Orta Doğu’da egemen yapay zeka talebini karşılamak üzere gigawatt ölçeğinde küresel AI altyapısı kurma anlaşması yapmıştı. Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu vizyonun gerçekleşmesi durumunda Naver’in on kat büyüyeceğini vurgulamıştı. Bir gigawatt kapasite, yüz binlerce en yeni Nvidia GPU’sunu aynı anda çalıştırabilecek devasa bir ölçeğe karşılık geliyor.

Bu yatırım, Nvidia’nın yapay zeka ve bulut alanındaki genişleme stratejisinin bir parçası niteliğinde. Şirket daha önce OpenAI’ye 30 milyar dolar, Anthropic’e ise 10 milyar dolar yatırım yapmıştı. Jensen Huang, ülkelerin kendi yapay zeka altyapılarını kurması ve kontrol etmesi gerektiğini savunarak, Nvidia’nın müşteri tabanını büyük ABD teknoloji şirketlerinin ötesine taşıyacak bir yaklaşımı destekliyor.