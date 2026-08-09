NVIDIA, Stargate veri merkezi geliştiricisi Lancium’a 3 milyar dolara kadar yatırım yapacak

Yapay zeka altyapı yarışında milyarlarca dolarlık yatırımlar peş peşe gelirken, sektörün kritik isimlerinden biri yeniden gündeme oturdu. Nvidia’nın, ABD’de devasa ölçekte veri merkezleri inşa etmeyi hedefleyen Stargate girişiminin önemli oyuncularından Lancium’a yönelik milyarlarca dolarlık sermaye enjeksiyonu planı, hem enerji hem de çip tedarik zinciri açısından yeni bir dönemin işaretlerini veriyor. The Information’ın kaynaklara dayandırdığı habere göre şekillenen bu ortaklık, sadece finansal bir işlem olmanın ötesinde, yapay zekanın ihtiyaç duyduğu elektrik, arazi ve bağlantı altyapısının ne denli stratejik hale geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Reuters’ın ulaştığı Nvidia ve Lancium henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İLK ETAPTA 2 MİLYAR DOLARLIK HİSSE ALIMI

The Information’ın aktardığı bilgilere göre Nvidia, Lancium’a yaklaşık yüzde 20’lik hisse karşılığında başlangıçta 2 milyar dolar yatırım yapacak. Blackstone’un desteklediği şirket, bu anlaşma kapsamında yaklaşık 10 milyar dolarlık kurumsal değere ulaşıyor. Nvidia, Lancium’un şebeke bağlantıları gibi belirli eşikleri karşılaması durumunda ek 1 milyar dolar daha yatırarak toplam tutarı 3 milyar dolara kadar yükseltebilecek. Bu kaynakların, Lancium’un operasyonlarını genişletmesine ve 2027 yılı için gündeme gelen olası halka arz sürecine hazırlanmasına yardımcı olması bekleniyor.

TEXAS’TAKİ İLK OPERASYONEL SAHA

Stargate, SoftBank, OpenAI ve Oracle’ın ortak girişimi olarak veri merkezleri inşa etmeyi amaçlıyor. Proje, Ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulmuş ve şirketlerin yapay zeka altyapısı için 500 milyar dolara kadar yatırım yapabileceği belirtilmişti. Lancium’un Texas’ın Abilene kentinde sahip olduğu bin dönümlük Lancium Clean Campus ise Stargate’in ilk faaliyete geçen sahası olarak öne çıkıyor. Bu kampüs, projenin enerji ve arazi odaklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurgulanmış durumda.

YAPAY ZEKA ALTYAPISINDA ENERJİ VE ARAZİ FAKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Nvidia’nın bu adımı, yalnızca çip üreticisi kimliğini değil, aynı zamanda veri merkezi ekosisteminin kritik halkalarına doğrudan yatırım yapma stratejisini de yansıtıyor. Yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için gereken devasa hesaplama gücü, beraberinde yüksek elektrik talebi ve uygun arazi ihtiyacını getiriyor. Lancium’un sahip olduğu enerji bağlantıları ve temiz enerji odaklı kampüs modeli, bu ihtiyaca yanıt vermeyi hedefliyor. Anlaşmanın hayata geçmesi halinde hem Stargate’in hızlanması hem de Nvidia’nın tedarik zincirinde daha entegre bir konum elde etmesi bekleniyor.