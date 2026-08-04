Piyasa kapanışı: 04 Ağustos 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

04 Ağustos 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.613,98 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,52 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SAYAS,EYGYO,BURVA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ISVEA,DCTTR,BARMA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (18.505.713.536.00 TL), AKBNK (14.227.716.978.55 TL), ASELS (9.785.820.203.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Ağustos 2026 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 47,55 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,25 yükseliş ile 54,86 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (04 Ağustos 2026 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 0,86 artış ile 4.089,29 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,76 yükselişle 6.244,38 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.209,57 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.712,73 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,60 artış ile 63.720,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,00 yükseliş ile 1.862,44 doları buldu. Brent Petrol ise 80,12 dolar