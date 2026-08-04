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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 04 Ağustos 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 04 Ağustos 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (04 Ağustos 2026 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,52 değer kazanarak 13.613,98 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 47,55 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,76 değer kazanarak 6.244,38 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 18:30 Güncelleme:

        04 Ağustos 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.613,98 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,52 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SAYAS,EYGYO,BURVA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ISVEA,DCTTR,BARMA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (18.505.713.536.00 TL), AKBNK (14.227.716.978.55 TL), ASELS (9.785.820.203.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        324.25
        2.29 %
        18.505.713.536
        A
        67.80
        2.73 %
        14.227.716.979
        A
        349.50
        3.94 %
        9.785.820.203
        I
        12.51
        -1.34 %
        9.492.437.115
        Y
        34.70
        2.06 %
        9.431.189.770
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        52.25
        10.00 %
        226.903.668
        B
        853.00
        9.99 %
        41.368.753
        A
        52.30
        9.97 %
        84.303.086
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        47.26
        -9.98 %
        2.236.974.104
        D
        10.22
        -9.96 %
        123.810.552
        B
        20.34
        -9.92 %
        679.559
        L
        79.05
        -9.86 %
        1.379.936.388
        A
        13.94
        -8.77 %
        18.646.574
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Ağustos 2026 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 47,55 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,25 yükseliş ile 54,86 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,55
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        54,86
        0,25 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Ağustos 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,86 artış ile 4.089,29 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,76 yükselişle 6.244,38 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.209,57 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.712,73 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.089,29
        0,86 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.244,38
        0,76 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.712,73
        0,76 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.209,57
        0,76 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,60 artış ile 63.720,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,00 yükseliş ile 1.862,44 doları buldu. Brent Petrol ise 80,12 dolar

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