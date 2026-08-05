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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 05 Ağustos 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 05 Ağustos 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (05 Ağustos 2026 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kazanarak 13.703,13 puanla günü kapattı.Dolar ise 47,58 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 4,54 ile 6.514,01 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 18:30 Güncelleme:

        05 Ağustos 2026 Çarşamba, BIST 100 günü 0,11 yükselerek 13.703,13 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13779.6800 puandan işlem görürken en düşük 13564.7700 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ESCOM,KENT,SUNTK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse REEDR,LIDER,CRDFA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (22.184.999.685.75 TL), TUPRS (16.409.914.505.50 TL), ASELS (15.538.518.531.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        314.00
        -3.01 %
        22.184.999.686
        T
        303.75
        4.65 %
        16.409.914.506
        A
        346.75
        -0.72 %
        15.538.518.532
        A
        311.00
        2.73 %
        8.634.357.876
        A
        67.55
        -0.81 %
        8.583.680.636
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        5.94
        10.00 %
        78.242.623
        K
        355.00
        9.99 %
        2.666.175
        S
        46.74
        9.98 %
        238.129.932
        T
        185.10
        9.98 %
        2.048.178.492
        B
        98.75
        9.97 %
        2.393.301.990
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        6.39
        -10.00 %
        469.589.885
        L
        71.10
        -10.00 %
        552.772.186
        C
        37.82
        -10.00 %
        127.383.341
        D
        9.37
        -9.99 %
        183.354.141
        B
        18.31
        -9.98 %
        2.562.027
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Ağustos 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,09 artarak 47,58 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,23 yükselerek 54,96 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,58
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        54,96
        0,23 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (05 Ağustos 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 4,45 :artarakazalarak 4.259,27 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 4,54 yükseliş sonucu 6.514,01 lirayı buldu. Çeyrek altın % 4,54 yükselerek 10.650,41 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 42.471,36.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.259,27
        4,45 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.514,01
        4,54 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        42.471,36
        4,54 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.650,41
        4,54 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,30 artış ile 64.473,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,80 yükseliş ile 1.874,95 doları buldu. Brent Petrol ise 79,65 dolar

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