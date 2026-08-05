Piyasa kapanışı: 05 Ağustos 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

05 Ağustos 2026 Çarşamba, BIST 100 günü 0,11 yükselerek 13.703,13 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13779.6800 puandan işlem görürken en düşük 13564.7700 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ESCOM,KENT,SUNTK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse REEDR,LIDER,CRDFA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (22.184.999.685.75 TL), TUPRS (16.409.914.505.50 TL), ASELS (15.538.518.531.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Ağustos 2026 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,09 artarak 47,58 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,23 yükselerek 54,96 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (05 Ağustos 2026 Çarşamba)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 4,45 :artarakazalarak 4.259,27 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 4,54 yükseliş sonucu 6.514,01 lirayı buldu. Çeyrek altın % 4,54 yükselerek 10.650,41 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 42.471,36.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,30 artış ile 64.473,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,80 yükseliş ile 1.874,95 doları buldu. Brent Petrol ise 79,65 dolar