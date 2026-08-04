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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurumu, ilaç şirketi Avixa ve Avigem'e yaklaşık 24 milyon lira ceza verdi

        Rekabet Kurumu, ilaç şirketi Avixa ve Avigem'e yaklaşık 24 milyon lira ceza verdi

        Rekabet Kurumu, Avixa ve Avigem İlaç ekonomik bütünlüğünün burun spreyi pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yüksek iskontolu ilacın piyasaya sunulmayarak kamunun zarara uğratıldığının tespit edildiği soruşturmada, uzlaşma usulüyle yaklaşık 24 milyon lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 15:27 Güncelleme:
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        Rekabet Kurumu'ndan ilaç devlerine ceza

        Rekabet Kurumu, Avixa İlaç ve Avigem İlaç’tan oluşan ekonomik bütünlüğün dağıtımını yaptığı iki burun spreyine yönelik uygulamaları inceledi. İçerikleri ve formülleri aynı olan iki ilaçtan birinin piyasaya yeterli miktarda sunulmadığı tespit edildi.

        İçeriği ve formülü aynı iki ilaçtan, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha yüksek iskonto uygulanan ürünün pazar payının yüzde 1’in altında tutulduğu belirlendi. Bu yöntemin tüketicilerin uygun fiyatlı ürüne erişimini kısıtladığı anlaşıldı.

        Uygulamanın, çift etkin maddeli burun spreyleri alanında rakiplerin pazara girişini engellediği ve kamu zararına yol açtığı saptandı.

        UZLAŞMA İLE YAKLAŞIK 24 MİLYON LİRA CEZA VERİLDİ

        Rekabet Kurumu, dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hâkim durumunu kötüye kullanan Avixa’ya uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira idari para cezası verdi. İlgili Avixa ürününün ruhsatının askıya alınması ve iptali ile ürünün Sosyal Güvenlik Kurumuna geri ödeme kapsamından çıkarılmasına yönelik taahhütler kabul edilerek soruşturma sonlandırıldı.

        * Göresel shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        * Görsel temsilidir

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