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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Serdar Türkmen : Pınar Süt, 2025'te 3,1 milyon kWh enerji ve 21.786 ton su tasarrufu sağladı

        Serdar Türkmen : Pınar Süt, 2025'te 3,1 milyon kWh enerji ve 21.786 ton su tasarrufu sağladı

        Pınar Süt, 2025 yılında İzmir, Eskişehir ve Şanlıurfa fabrikalarında yürüttüğü verimlilik çalışmalarıyla 3,1 milyon kWh elektrik enerjisi ve 21.786 ton su tasarrufu sağladı. Şirket, sera gazı emisyon yoğunluğunu da bir önceki yıla göre yüzde 10,9 azalttığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 17:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Pınar Süt'ten enerji ve su tasarrufu

        2050 yılında karbon nötr olma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Pınar Süt, 2025 yılında gerçekleştirdiği verimlilik çalışmalarıyla İzmir, Eskişehir ve Şanlıurfa fabrikalarında toplamda 3.144.570 kWh elektrik enerjisi ve 21.786 ton (m³) su tasarrufu gerçekleştirdi. Döngüsel ekonomiye dev bir katkı sunan Pınar Süt, 2025 yılı sürdürülebilirlik performansı ile 14.327 ağacın kesilmesine denk bir enerji tasarrufu sağladı.

        “Nesillerin Sağlığı Nesillerin Yarını” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliği odağına alarak yürüten Pınar Süt, gerçekleştirdiği enerji verimlilik projeleriyle önemli başarılara imza attı. 2025 yılı içerisinde imalat üniteleri ve yardımcı tesislerinde 529,8 milyon TL’lik yenileme ve modernizasyon yatırımı gerçekleştiren Pınar Süt, geçtiğimiz yılki sera gazı emisyon yoğunluğunu 0,228 tCO₂e/ton üretim seviyesine indirerek 2024 yılına kıyasla bu alanda %10,9'luk bir düşüş elde etti.

        PINAR SÜT'TE ENERJİ DEVRİMİ

        Akıllı ve çevreci modern sistemleri devreye alarak kaynak verimliliğini en üst seviyeye taşıdıklarını belirten Pınar Süt Genel Müdürü Serdar Türkmen, “Gerçekleştirdiğimiz kaynak verimliliği, inovasyon ve yenilikçi teknolojilerin kullanımı ile sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için hep birlikte çalışıyoruz. Enerji tasarrufuna yönelik projeler yürütüyor, yatırımlar yapıyoruz. Su verimliliği çalışmalarımızla su kullanımını azaltmaya odaklanıyor, atık yönetimimizi döngüsel ekonomi yaklaşımıyla şekillendiriyoruz.

        Fabrikalarımızda kağıt ve karton geri dönüşümü, makine bazlı verimlilik çalışmaları, led dönüşümü ve pompa revizyonu gibi projelerle toplamda 3.144.570 kWh elektrik enerjisini geri kazandık. Ayrıca, yaptığımız yatırımlarla 21.786 ton m³ su tasarrufu elde ettik. Tüm bu çalışmalar sonucunda 2025 yılında, 14.327 ağacın kesilmesine denk bir enerji tasarrufu sağladık” diye konuştu.

        "TÜM ÜRETİM SÜREÇLERİNDE KAYNAK VERİMLİLİĞİNİ ÖN PLANDA TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Döngüsel ekonomiye sundukları katkının tüketiciler tarafından da takdir edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Serdar Türkmen, “Yeni nesil tüketiciler artık sadece lezzetli, kaliteli ve güvenli gıda değil aynı zamanda doğaya zarar vermeyen, hayvan refahını gözeten, enerji kaynaklarını verimli kullanan markaları da talep ediyor. Bizler de bu talebi karşılamaya ve tüm üretim süreçlerimizde kaynak verimliliğini ön planda tutmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirliği sadece üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini kapsayan bir alan olarak değil, tüm faaliyetlerimize temel teşkil eden bir konu olarak görüyoruz. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle de sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Süt kalitesini artırmayı ve çevre dostu tarım yöntemlerini teşvik eden “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projemiz ile yakın zamanda EBSO Yeşil Dönüşüm Ödülü’nün sahibi olduk. Hayata geçirdiğimiz yenilikçi altyapı yatırımlarına devam ettikçe, 2050 yılında karbon nötr olma hedefimize yaklaşmayı sürdüreceğiz” dedi.

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