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        Haberler Ekonomi Enerji Sevkiyatın sürmesi piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatları geriledi

        Sevkiyatın sürmesi piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatları geriledi

        Petrol, Ortadoğu'daki gerilimin tırmanmasına rağmen bölgeden petrol sevkiyatının sürmesiyle kazançlarının bir kısmını geri verdi. Rystad Energy'nin petrol emtia piyasaları başkan yardımcısı Lin Ye, piyasanın belirli bir kalıbı izlediğini belirterek, "Jeopolitik haberler hızlı fiyat artışlarına neden oluyor, ancak bu kazanımlar genellikle kısa ömürlü oluyor çünkü gerçek arz akışları ve paralel diplomatik çabalar, bu yukarı yönlü fiyat hareketlerinin ne kadar süreceğini belirliyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 08:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatları geriledi

        Körfez'deki saldırıların artmasına rağmen, yatırımcıların odağı bölgedeki kilit geçiş noktalarından geçen arz akışına kayınca petrol fiyatları perşembe günü önceki kazanımlarının bir kısmını sildi.

        Brent petrol vadeli işlemleri, TSİ 08:00 itibarıyla yüzde 1,09 düşüşle varil başına 89,75 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise yüzde 0,76 düşüşle varil başına 83,82 dolara indi.

        ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Çarşamba günü İran'a iki saat süren saldırılar da gerçekleştirdi. Bu, hafta sonu başlayan ABD'nin İran'a yönelik saldırılarındaki durgunluğa son verdi.

        "TRUMP'IN 'SERT VURACAĞIZ' SÖYLEMİ FİYATLARDA ANINDA BİR ARTIŞA NEDEN OLDU"

        Rystad Energy'nin petrol emtia piyasaları başkan yardımcısı Lin Ye, "Trump'ın 'sert vuracağız' söylemi fiyatlarda anında bir artışa neden oldu, ancak piyasa bunu tamamen fiyatlandırmış gibi görünüyor ve şu anda 'TACO' olasılığını değerlendiriyor" dedi ve Trump Always Chickens Out (Trump her zaman geri adım atar) kısaltmasına atıfta bulundu.

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        Rystad Energy'nin petrol emtia piyasaları başkan yardımcısı Lin Ye, piyasanın belirli bir kalıbı izlediğini belirterek, "Jeopolitik haberler hızlı fiyat artışlarına neden oluyor, ancak bu kazanımlar genellikle kısa ömürlü oluyor çünkü gerçek arz akışları ve paralel diplomatik çabalar, bu yukarı yönlü fiyat hareketlerinin ne kadar süreceğini belirliyor" dedi.

        Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanmasına rağmen, ham petrol arzı Körfez bölgesinden hâlâ devam ettiği için fiyatlar sınırlandırılıyor. İran, ABD-İsrail savaşının 28 Şubat'ta başlamasının ardından, daha önce küresel petrol ve doğalgaz akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu su yolunu kapatmıştı.

        Rystad Energy'nin tahminlerine göre, Körfez'den günde yaklaşık 13 milyon varil petrol hala piyasalara ulaşıyor.

        IG piyasa analisti Tony Sycamore bir notunda, "Genel hacimler azalmış olsa da, petrol bölgeden birden fazla kanal aracılığıyla sızmaya devam ediyor ve ek çözüm yolları araştırılıyor. Bu durum ne kadar uzun sürerse, bu alternatif güzergahlar ve yöntemler İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki nüfuzunu o kadar aşındıracaktır" dedi.

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