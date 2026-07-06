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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Seyahat acentelerine SGK desteği talebi

        Seyahat acentelerine SGK desteği talebi

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörüne yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim desteği düzenlemesinin seyahat acentelerini de kapsaması çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 13:30 Güncelleme:
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        Seyahat acentelerine SGK desteği talebi

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, TBMM'ye sunulan turizm sektörüne yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim desteği yasa teklifi kapsamına seyahat acentelerinin de alınması gerektiğini belirtti.

        TÜRSAB'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Firuz Bağlıkaya, söz konusu düzenlemenin sektör açısından önemli bir adım olduğunu aktardı.

        Destek kapsamına seyahat acentelerinin de mutlaka dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini dünyanın dört bir yanında gece gündüz demeden pazarlayan, turisti ikna edip getiren, sağlıktan gastronomiye kadar her alanda turizm ürününü satan ve bu devasa operasyonu organize eden seyahat acenteleridir. Otellerin dolması da uçakların karlı bir şekilde uçması da destinasyonların canlanması da tamamen seyahat acentelerinin sırtındadır. Günümüz turizminde temel sorun otel kapasitesi değil, daralan taleptir. Talebi canlandıracak tek güç olan pazarlama ağını yani seyahat acentelerini destek dışı bırakmak turizmin dinamikleri ile örtüşmüyor. Seyahat acenteleri desteklenirse oteller dolacak ve verimlilik artacaktır. Personel desteği onların ayakta kalmasını ve sektörün hareketlenmesini sağlayacaktır."

        Bağlıkaya, sosyal güvenlik prim desteğinin seyahat acentelerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini aktardı.

        Firuz Bağlıkaya, "Seyahat acentesi yoksa turizm de yoktur. Turizm ekonomisinin sürdürülebilirliğini sağlayan yegane unsur olarak seyahat acenteleri bu desteği sonuna kadar hak ediyor. Seyahat acentelerini desteklemezseniz otelleri dolduramaz, verimliliği artıramazsınız. Personel desteği lüks değil, acentelerin ayakta kalması için zorunluluktur. Meclis'teki yasa görüşmeleri sırasında seyahat acentelerinin de destek kapsamına alınmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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