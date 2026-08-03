SpaceX’in ilk bilanço raporu, Elon Musk’ın yapay zeka yatırımlarını Wall Street’in merceğine getirdi

SpaceX, haziran ayında gerçekleştirdiği 86 milyar dolarlık tarihi halka arzının ardından ilk kez kamuya açık yatırımcılara mali tablolarını sunmaya hazırlanıyor. Salı günü piyasa kapanışı sonrası açıklanacak sonuçlar, yalnızca bir bilanço değil, Elon Musk’ın yapay zeka, uzay ve telekomünikasyonu tek çatı altında birleştirme vizyonunun finansal gerçekliğini de ortaya koyacak. Şirketin sınırlı sayıdaki halka açık yatırımcısı, 77 kat beklenen gelir çarpanıyla değerlenen devasa yapının arkasındaki rakamları ilk kez yakından inceleme fırsatı bulacak.

Musk, yapay zekayı SpaceX’in gelecekteki büyüme motoru olarak konumlandırıyor. Hesaplama kapasitesi kiralamaktan öte, sınır teknolojileri modelleri geliştirmek, tüketici ve kurumsal yazılımlar üretmek ve nihayetinde uzayda veri merkezleri kurmak gibi iddialı hedefler ortaya koyuyor. Ancak AI iş kolu ve Starship operasyonları kendi ayakları üzerinde durana kadar Starlink kârlarının bu yatırımları finanse etmesi planlanıyor. Bu strateji ise bazı eleştirmenler tarafından sürdürülemez bulunuyor.

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STARLINK KÂRLARI AI YATIRIMLARINA YETECEK Mİ?

GraniteShares kurucusu ve CEO’su Will Rhind, “Starlink mükemmel bir şekilde ilerliyor ancak yıllık 30 milyar dolarlık AI sermaye harcama programını tek başına finanse edemez” diyor. Analistler, Nisan-Haziran döneminde AI gelirlerinin yüzde 12,5’lik önceki çeyrek büyümesinden keskin bir sıçramayla neredeyse üçe katlanarak 2,33 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Starlink büyümesinin de yüzde 31,6’dan yüzde 52,6’ya hızlanması ve bu ivmenin ağırlıklı olarak yeni ülkelere açılmadan kaynaklanması öngörülüyor.

SpaceX’in AI genişlemesi, Ocak-Mart döneminde 7,72 milyar dolar tüketti ve şirketin toplam sermaye harcamalarının yaklaşık dörtte üçünü oluşturdu. Analistler, ikinci çeyrekte toplam sermaye giderlerinin 14,05 milyar dolara yaklaşmasını, AI segmentindeki harcamanın ise geçen yılın aynı dönemine göre altı kattan fazla artarak 10,2 milyar dolara yükselmesini bekliyor.

HİSSELERDE BASKI VE KİLİTLENME SÜRESİ RİSKİ

SpaceX hisseleri, haziran ayındaki 86 milyar dolarlık halka arzın ardından sert geri çekildi. Yatırımcılar, 77 kat beklenen gelir çarpanıyla oluşan yüksek değerlemenin haklı olup olmadığını sorguluyor. 6 Ağustos’tan itibaren başlayacak kilitlenme süresinin sona ermesiyle içeriden ve erken yatırımcılardan gelecek hisse satış dalgası da ek baskı yaratabilir.

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Yatırımcılar ayrıca Musk’ın SpaceX ile Tesla arasında olası bir birleşme konusundaki açıklamalarını da yakından izleyecek. Geçen hafta çıkan bir medya haberinde, Tesla’nın Çin operasyonunun ayrılması için hazırlık yapıldığı ve bunun potansiyel bir anlaşmaya zemin hazırladığı iddia edilmişti. Musk haberi “sahte haber” olarak nitelendirdi ancak daha önce şirketler arasındaki artan örtüşmeye işaret ederek bu ihtimali tamamen reddetmemişti.

HESAPLAMA GELİRLERİ ODAK NOKTASINDA

Analistler, bağlantı (Starlink) gelirlerinin 3,82 milyar dolar, faaliyet karının ise 1,42 milyar dolar olmasını bekliyor. İlk çeyrekte faaliyet kârı 1,19 milyar dolardı. Mart sonu itibarıyla Starlink abone sayısı bir yıl öncesine göre yaklaşık iki katına çıkarak 10,3 milyona ulaşmıştı; ancak abone başına ortalama gelir yüzde 25’e yakın geriledi.

SpaceX, Anthropic, Alphabet’in Google’ı ve Reflection AI gibi müşterilerle AI hesaplama anlaşmaları imzaladı. Ancak bu anlaşmaların yeterli olup olmadığı tartışmalı. Founders 100 ETF portföy yöneticisi Michael Monaghan, “Yatırımcılar için asıl soru, SpaceX’in AI altyapısını üçüncü taraf hesaplama yoluyla yeterince hızlı paraya çevirip xAI’nin olağanüstü sermaye yoğunluğunu dengeleyip dengeleyemeyeceği” diyor. MoffettNathanson analisti Julie Zhu, altyapı anlaşmalarının desteğiyle AI iş kolunun bu yıl pozitif çekirdek kâr üretmesini bekliyor; ancak segmentin çok daha yüksek sermaye harcama ihtiyacının bu kazanımları sınırlayacağını belirtiyor. REX Financial yönetici direktörü Bill Birmingham ise “Bu, şimdi, yakında ya da belki de hiç serbest nakit akışı hikâyesi olmayacak” değerlendirmesinde bulunuyor. Şirketin geneli için analistler, ikinci çeyrekte yaklaşık 6,93 milyar dolar gelir ve faiz ve vergi öncesi 1,55 milyar dolar zarar bekliyor.

STARSHIP HALA EN KRİTİK VARLIK

Birçok yatırımcı hala Starship’i SpaceX’in en önemli varlığı ve Musk’ın uzun vadeli vizyonunun anahtarı olarak görüyor. Starship, Starlink’in genişlemesini, NASA için 2028’e kadar aya astronot indirmeyi ve nihayetinde yörüngede AI işleme uyduları konuşlandırmayı mümkün kılacak temel unsur olarak değerlendiriliyor.

Geçen ay Starship, 13. test uçuşunda ilk yükseltilmiş Starlink V3 uydularını başarıyla yörüngeye bıraktı; ancak Super Heavy güçlendirici kontrollü deniz inişini gerçekleştiremedi. Analistler, fırlatma iş kolunun ikinci çeyrekte 871,4 milyon dolar gelir elde ederken 773 milyon dolar faaliyet zararı yazmasını bekliyor. Ocak-Mart döneminde faaliyet zararı bir yıl öncesine göre dokuz kat artmış, gelir ise yüzde 28,4 gerileyerek 619 milyon dolara düşmüştü. Procure Space ETF endeksinin geliştirilmesine katkıda bulunan uzay endüstrisi uzmanı Micah Walter-Range, “Starship’teki ilerleme, şirketin istenen yörüngede olduğunu yatırımcılara göstermek için hayati önem taşıyor” diyor.