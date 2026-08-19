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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim TCG Anadolu ve TCG Heybeliada'nın selamlama geçişi Türk donanmasının seçkin platformları "TEKNOFEST Mavi Vatan" öncesi Yalova'da selamlama geçişi yaptı

        TCG Anadolu ve TCG Heybeliada'nın selamlama geçişi Türk donanmasının seçkin platformları "TEKNOFEST Mavi Vatan" öncesi Yalova'da selamlama geçişi yaptı

        Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki seçkin platformlar, "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliği öncesinde Yalova'da selamlama geçişi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 10:55 Güncelleme:
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        TEKNOFEST Mavi Vatan öncesi selamlama

        Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini simgeleyen "TEKNOFEST Mavi Vatan" öncesinde Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarında yapılan geçişte, TCG Anadolu ve TCG Heybeliada yer aldı.

        Türk donanmasının geçişini kıyıdan takip eden vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla platformları izledi. Selamlama geçişini tamamlayan unsurlar, Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük, Kavaklı, Başiskele, İzmit, Seka Park ve Derince güzergahına doğru ilerleyişini sürdürdü.

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        #TCG Anadolu
        #TCG Heybeliada
        #TEKNOFEST
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