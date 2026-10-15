Türkiye Innovation Week 2026 başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TIW26, bu yıl "Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla gerçekleştiriliyor.

13. kez düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, üç gün sürecek organizasyon boyunca iş dünyasını, bilim insanlarını, girişimcileri ve gençleri bir araya getireceklerini söyledi.

Yeni fikirlerin doğduğu, yeni işbirliklerinin kurulduğu ve yeni başarı hikayelerinin başladığı bir buluşmaya daha ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Gültepe, bu yılki temanın "Humanity 6.0- İnsanlığın Yeni Evresi" olduğunu bildirdi.

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Gültepe, tarih boyunca her büyük teknolojik gelişmenin insan hayatını ve üretim biçimini değiştirdiğini kaydederek, buhar gücüyle başlayan sanayi devriminin elektrikle hız kazandığını, otomasyon ve dijitalleşmeyle yeni boyutlara taşındığını anlattı.

Bugün yapay zekanın öncülük ettiği yepyeni bir çağın kapılarını araladıklarını ifade eden Gültepe, yapay zekanın üretimden ticarete her alana girdiğini, makinelerin öğrendiğini, algoritmaların karar verdiğini söyledi.

"İnovasyon bu toprakların tarihsel refleksi"

Mustafa Gültepe, bu süreçte son kararı insanın mı yoksa makinenin mi vereceği sorusunu sorarak sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Bizim cevabımız belli, bu büyük dönüşümün merkezinde insan var. Dönüşümün tarihi bu topraklarda yazıldı. Bu toprakların insanları Kapadokya'da bin yıl önce 20 bin kişinin barınabileceği yer altı şehirleri kurdu. Havalandırmasıyla, su sistemiyle tam bir mühendislik harikası şehirlerden söz ediyoruz. Bu aynı zamanda bir inovasyondu. 800 yıl önce Diyarbakır'da Artuklu Sarayı'nda El-Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. İşte o makineler bugün robotiğin ilk örnekleri olarak anılıyor. Bu da bir inovasyondu. Özetle inovasyon bu toprakların tarihsel refleksi ve bu refleksin kaynağı hep insan oldu."

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Gültepe, yeni çağın pusulasının insanı gösterdiğini belirterek, "TIW26'yı bu anlayışla hazırladık. Üç gün boyunca yapay zeka çağında güveni, şirketlerin yeni organizasyonunu, sanayide rekabetin yeni kurallarını ve geleceğin insanını konuşacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de hayal edilsin, tasarlansın ve kodlansın istiyoruz"

TİM Başkanı Gültepe, Türkiye'yi dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasına taşıma hedefine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu hedef için üretim birikimimiz, sanayi altyapımız ve girişimci gücümüz var. Şimdi bu gücü daha fazla inovasyonla, daha fazla AR-GE'yle, daha yüksek teknolojiyle buluşturmak istiyoruz. Bu alanda önemli mesafeler kat ettik. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımızı 10 yılda iki katından daha fazla artırdık. Geçen yıl 112 milyar dolara ulaştı. Küresel İnovasyon Endeksi'nde 13 yılda 23 basamak yükseldik. Elbette bu ilerlemeyi yeterli görmüyoruz. Biz Türkiye'de hayal edilsin, Türkiye'de tasarlansın, Türkiye'de kodlansın, Türkiye'de geliştirilsin, Türkiye imzasını taşısın istiyoruz. TİM olarak bütün çalışmalarımızı bu vizyonla sürdürüyoruz."

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Gültepe, bu kapsamda İnovaLİG ile firmaların yenilikçilik kapasitesini geliştirdiklerini, İnovaTİM ile gençleri, Türkiye'nin Girişimcileri programıyla yeni fikirleri ve girişimcileri desteklediklerini anlattı.

"Bu salondan geleceğin teknoloji liderleri çıkacak, dünya markaları doğacak"

Mustafa Gültepe, Türkiye'de 16-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 65'inin üretken yapay zeka kullandığını belirterek, şirketlerde ise yapay zeka kullananların oranının yüzde 14'te kaldığını söyledi.

Yapay zekaya geçmek isteyen firmaların önündeki en büyük engelin "uzmanlık eksikliği" olduğunu vurgulayan Gültepe, şu açıklamalarda bulundu:

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"İşte burada en büyük güvencemiz sizsiniz. Bu açığı sizin bilginiz, cesaretiniz ve üretkenliğiniz kapatacak. Bugün yapay zekayı en çok siz kullanıyorsunuz. Yarın onu üreten de siz olacaksınız. Ben buna yürekten inanıyorum. TİM olarak bu yolculukta her zaman yanınızdayız. Bugün İnovaTİM ve Türkiye'nin Girişimcileri yarışmalarında başarı gösteren gençlerimizi ödüllendireceğiz. Yarın, İnovaLİG şampiyonlarımızın başarılarını taçlandıracağız. İnanıyorum ki bu salondan geleceğin teknoloji liderleri çıkacak, dünya markaları doğacak ve Türkiye'nin ihracat başarılarında sizin imzanız olacak."

Üç gün sürecek etkinliğin ilk gününde "Humanity 6.0: AI Çağında İnsan Neden Yeniden Merkezde?", "Agentic AI: İçerik Üretmekten İş Yapmaya" ve "Yapay Zeka Çağında E-Ticaret ve İnovasyon" başlıklı konuşmalar ile "Gerçekliğin Krizi: Neye, Kime, Nasıl Güveneceğiz?", "The Brain Exporters: Beyin Göçünden Küresel Yetenek Ağlarına" ve "Şirketin Yeni Organigramı: İnsanlar ve Yapay Zeka Ajanları Bir Arada" başlıklı paneller düzenlenecek.