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        Haberler Ekonomi Turizm Türkiye-Rusya hava köprüsünü güçlendirme hamlesi

        Türkiye-Rusya hava köprüsünü güçlendirme hamlesi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir Ilichev ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Poteshkin ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki uçuşların artırılması ve ulaşım imkânlarının çeşitlendirilmesinin ele alındığı görüşmede, hava ulaşımında iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Bakan Ersoy, turizm hareketliliğini destekleyecek çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 16:43 Güncelleme:
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        Türkiye-Rusya hava köprüsünü güçlendirme hamlesi

        Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında hava ulaşımının geliştirilmesine yönelik temaslar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir Ilichev ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Poteshkin ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki uçuşların artırılması ve ulaşım imkânlarının çeşitlendirilmesi konularını görüştü.

        Antalya'da gerçekleşen buluşmaya, Türkiye heyetinden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek de katıldı.

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        Görüşmede ayrıca Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Gözde Şahin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven ile Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliğinden temsilciler yer aldı.

        Hava Ulaşımında İş Birliği Güçlenecek

        Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Ersoy, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki hava ulaşımını geliştirmeye yönelik temasların sürdüğünü belirtti.

        Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir Ilichev ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Poteshkin ile Antalya'da bir araya geldiklerini ifade eden Ersoy, ulaştırma ve sivil havacılık yetkililerinin de katıldığı görüşmede, ülkeler arasındaki uçuşların artırılması ve ulaşım imkânlarının çeşitlendirilmesi konularını ele aldıklarını bildirdi.

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        Bakan Ersoy, iki ülke arasındaki hava ulaşımının geliştirilmesinin turizm hareketliliğine sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, “İki ülke arasındaki turizm hareketliliğini destekleyecek, hava ulaşımındaki iş birliğimizi güçlendirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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        #türkiye
        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #rusya
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