Vodafone'nun ChatGPT paketi 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı

Vodafone’un OpenAI işbirliğiyle başlattığı ChatGPT kampanyalarına ilgi artarak devam ettiği vurgulandı. Sadece bir ayda 1 milyonu aşkın Vodafone müşterisi sınırsız ChatGPT paketi satın alarak, yapay zekâ tabanlı bu sohbet robotunu internetinden yemeden kullanmaya başladığı açıklandı. Vodafone müşterilerinin ChatGPT yönünde mobil internet kullanımı, bu süreçte kullanıcı başına günde ortalama %36 artarken, bu müşterilerin ChatGPT üzerindeki toplam trafiği 7 katına çıktı. Aynı dönemde, Vodafone’un faturalı müşterilerine sunduğu ilk 3 ay ücretsiz ChatGPT Go üyeliği fırsatından 700 binin üzerinde kişi faydalandı. Bu müşterilere sağlanan toplam fayda ise 500 milyon TL’yi aştı. Vodafone'un sadakat platformu Happy’de Haziran ayında en çok dağıtılan fayda ChatGPT Go üyeliği oldu.

Kampanya kapsamında, bir ay içinde 1 milyondan fazla Vodafone kullanıcısı, sınırsız ChatGPT paketi satın alarak, ChatGPT'yi internet paketini harcamadan kullanmaya başladı.

Vodafone kullanıcılarını ChatGPT yönünde mobil internet kullanımı, bu süreçte kullanıcı başına günde ortalama yüzde 36 artarken, bu kullanıcıların ChatGPT üzerindeki toplam trafiği 7 katına çıktı. Aynı dönemde, Vodafone'un faturalı kullanıcılarına sunduğu ilk 3 ay ücretsiz ChatGPT Go üyeliği fırsatından, 700 binin üzerinde kişi faydalandı. Bu kullanıcılara sağlanan toplam fayda, 500 milyon lirayı aştı. Vodafone'un sadakat platformu Happy'de, Haziran ayında en çok dağıtılan üyelik ChatGPT Go oldu.

Ayrıca, Vodafone faturalı kullanıcılarına, 3 aylık toplam değeri 750 lira olan ChatGPT Go üyeliğini ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunuyor.

"İŞBİRLİĞİMİZ, MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLADI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şirket olarak sadece teknolojiyi geliştiren değil, kullanıcılarının hayatına en anlamlı şekilde taşıyan bir marka olmanın sorunmlulğunu üstlendiklerini belirtti.

Şahin, bu doğrultuda yapay zekayı kullanıcılarıyla buluşturmanın kendileri için önemli bir hedef olduğunu vurguladı. Yapay zeka destekli deneyimleri, Vodafone'un her temas noktasında kullanıcılarına hissettirmek istediklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak OpenAI ile başlattığımız ve tüm müşterilerimize 12 ay boyunca ChatGPT'ye internet paketinden harcamadan erişim imkanı sunduğumuz, ayrıca faturalı müşterilerimize ChatGPT Go üyeliğini 3 ay ücretsiz sağladığımız işbirliğimiz, meyvesini vermeye başladı. Sadece 1 ayda 1 milyonu aşkın müşterimiz, ChatGPT'yi internetinden yemeden kullanmaya başladı. İlk 3 ay ücretsiz ChatGPT Go üyeliği kampanyamızla ise 500 milyon lirayı aşkın fayda sağladık. Vodafone olarak dijital dünyanın potansiyelini, Türkiye'de gerçek deneyimlere dönüştürmeye devam edeceğiz."