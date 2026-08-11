Volt Teknoloji, KAAN ve HÜRKUŞ'un ardından HÜRJET ve GÖKBEY'in elektrik güç sistemlerini geliştirecek

Hava platformlarında elektrik enerjisinin kesintisiz ve güvenilir şekilde üretilmesini sağlayan ana güç üretim sistemleri, uçuş emniyeti ve görev başarısı açısından kritik teknolojiler arasında yer alıyor. Yüksek mühendislik altyapısı gerektiren alternatör, jeneratör ve kontrol ünitelerini kapsayan bu sistemler, dünyada yalnızca sınırlı sayıda firma tarafından geliştirilebiliyor.

İzmirde faaliyet gösteren Volt Teknoloji de yaklaşık 4 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında milli muharip uçak KAANın ana güç üretim sistemini yerli ve özgün bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirdi. Tasarım, analiz, prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen sistem, KAANın taksi testleri ve ilk uçuş sürecinde görev aldı.

Mevcut bir ürünün kopyalanması ya da tersine mühendislik yöntemi kullanılmadan geliştirilen sistemin mimarisi, kontrol algoritmaları ve elektromanyetik tasarım çözümleri tamamen yerli bilgi birikimiyle oluşturuldu.

REKLAM

KAAN Projesinde kazanılan mühendislik kabiliyetini farklı hava platformlarına taşıyan şirket, ana güç üretim sistemini HÜRKUŞa uyarlayarak teslimata başladı.

Volt Teknoloji, farklı güç ve performans gereksinimlerine sahip HÜRJET ve GÖKBEY için ise yeni nesil ana güç üretim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Volt Teknoloji Genel Müdürü Ulaş Tutan, AA muhabirine, şirketin ileri teknoloji ürün geliştirmek, bu ürünleri seri üretime dönüştürmek ve Türkiyenin milli projelerine destek sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Şirketin elektrik motorları, elektrik güç sistemleri, havacılık ürünleri, alternatör ve jeneratör alanlarında önemli yetkinlik kazandığını belirten Tutan, Türkiyede daha önce üretilmeyen ürünlerin AR-GE çalışmalarını yürüttüklerini, geliştirdikleri sistemleri uçak, helikopter ve insansız hava araçları gibi platformlara entegre ederek milli projelere yerli çözümler sunduklarını ifade etti.

En önemli çalışmalarının, Türkiyenin milli muharip uçağı KAAN için geliştirdikleri alternatör, jeneratör ve kontrol üniteleri olduğunu dile getiren Tutan, "2020den itibaren süregelen AR-GE faaliyetlerimizin sonucunda KAAN uçağımız, ilk rule ve uçuş sürecinde bizim ürünlerimizle uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemizde daha önce hiç üretilmemiş, dünyada belki 5 firmanın yapabildiği bir ürünü mühendislik ekibimizle geliştirebildik. Teknolojik anlamda çok ileri bir seviyeye getirebildik. KAAN uçağımıza taktık ve ilk uçuşunu destekledik. Biz KAAN uçağının elektrik gücünü sağlayan jeneratörünü ve onun kontrol ünitesini üretiyoruz. Uçağın kalbi olan, tüm elektrik aksamlarını, elektrik güç ihtiyacına ihtiyaç duyan sistemlerini biz beslemekteyiz." dedi.

REKLAM

Ulaş Tutan, Türkiyede bu alanda daha önce çalışma yapan bir örnek veya mühendislik ekibi bulunmaması nedeniyle önemli zorluklarla karşılaştıklarını, bu süreçte öncelikle ekiplerini havacılık ve elektrik güç sistemleri alanlarında yetiştirdiklerini, yoğun çalışmaların ardından geliştirdikleri elektrik sistemleri ve jeneratörlerin KAANa entegre edilmesiyle emeğin karşılığını aldıklarını ifade etti.

Tutan, şöyle konuştu:

"Ürünümüz gerçekleştirilen testlerde beklenen görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Ancak uçak üzerindeki testlerimiz devam ediyor. Yaptığımız ürün yüksek teknolojik bir ürün. Dünyada 5 firmanın yapabildiği bir ürün ve o teknolojide bu ürünü sağlayabilmek ciddi anlamda altyapı gerektiriyor. Bu altyapıları şu an için sağlayabilmiş durumdayız. Tüm hava platformlarının elektrik gücüne ihtiyacı vardır. İHA, helikopter ve uçak olsun fark etmiyor. Sivil ya da askeri havacılığa hizmet eden tüm ürünler için alternatör, jeneratörler kullanılmaktadır. Kullanılması gerekli olan bir üründür. Bu nedenle de o platformlar için farklı kilovatlarda ve boyutlarda ürün özelleştirebilme kabiliyetimiz vardır."

HÜRJET VE GÖKBEY İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

HÜRKUŞ projesi kapsamında elektrik güç sistemini geliştirdiklerini, bu alandaki AR-GE çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Tutan, "Ayrıca sistemimizi HÜRJET için bir geliştirme fazımızdayız. Yine GÖKBEY için de geliştirmelerimiz sürmektedir. İHAlarımızda, helikopterlerimizde, uçaklarımızda, Volt Teknoloji olarak geliştirdiğimiz ürünlerin yerli ve milli olarak orada kullanılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Burada ana amacımız yurt dışına bağımlılığı sıfıra indirmektir. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışına satılan hava platformlarımızda yine bizim geliştirdiğimiz ürünler kullanılarak yurt dışı bağımlılığı hem ortadan kaldırılmış oluyor hem ihracatın çok daha kolay şekilde yapılması sağlanabiliyor" dedi.

Volt Teknolojinin birçok alandan mühendisi bünyesinde bulundurduğunu ve AR-GE süreçlerinde geliştirdiği sistemleri seri üretime dönüştürebildiğini belirten Tutan, genç mühendislere kendilerini geliştirip milli projelere katkı sunmaya odaklanmalarını tavsiye etti.